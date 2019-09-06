Adnan Polat: Mustafa Cengiz devam etmeli

G.Saray Nusaybin Futbol Okulu öğrencileri Polat'ı ziyaret etti. Adnan Polat, başkan Mustafa Cengiz’e seslendi, 'Mustafa Cengiz tam gaz yoluna devam etmeli' dedi. Adnan Polat, ibrasızlığın G.Saray'ı yoran bir hareket olduğunu belirterek, 'Mustafa Cengiz tam gaz yoluna devam etmeli' dedi. G.Saray Nusaybin Futbol Okulu öğrencileri Polat'ı ziyaret etti.
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