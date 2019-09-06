Bugünkü
Takvim

Adnan Polat: Mustafa Cengiz devam etmeli

G.Saray Nusaybin Futbol Okulu öğrencileri Polat'ı ziyaret etti. Adnan Polat, başkan Mustafa Cengiz’e seslendi, "Mustafa Cengiz tam gaz yoluna devam etmeli" dedi.

Mustafa Cengiz devam etmeli
Adnan Polat, ibrasızlığın G.Saray'ı yoran bir hareket olduğunu belirterek, "Mustafa Cengiz tam gaz yoluna devam etmeli" dedi. G.Saray Nusaybin Futbol Okulu öğrencileri Polat'ı ziyaret etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriAdnan Polat: Mustafa Cengiz devam etmeli
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri