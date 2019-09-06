Abdülkadir’den müjde Sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe derbisinde oynamayan Abdülkadir’in ağrıları azaldı. Genç yıldız geri dönmek için sabırsızlanıyor. Ünal Karaman da oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor.

Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür, sol dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle hem Fenerbahçe maçında forma giyememiş hem de milli takıma davet edilmemişti. Bu arada yoğun bir tedavi programı geçiren Abdülkadir Ömür'ün oynamak için sabırsızlandığı ve dizindeki ağrıların önemli oranda azaldığı belirtildi. Ünal Karaman da oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor.