Takvim yazarları Süper Lig'de geride kalan ilk 3 haftayı değerlendirdi: En hazır takım F.Bahçe ve Trabzonspor

: Ligin ilk 3 haftasında Fenerbahçe ve Trabzonspor'u Galatasaray ve Beşiktaş'a göre daha hazır durumda gördüm. İlk edindiğim tespitlere göre yarış 4 büyük takım arasında geçecek gibi görünüyor. Başakşehir'in bu sezon şampiyonluk yarışında olacağını düşünmüyorum. Yine de beklemek gerekir.G.Saray ve Beşiktaş lige iyi başlamadı. F.Bahçe ve Trabzon ise ilk haftalar daha iyi sinyaller verdi. Ancak lig uzun bir maraton ve nasıl başladığından çok nasıl bitirildiği önemli. Ligimizde kalite açısından geçen sezona göre değişiklik yok. Takımlarımız oynamaya değil oynatmamaya yönelik anlayış içinde.: Ligin ilk haftası sonunda oyun olarak en iyi görünen takım Fenerbahçe ve Trabzonspor. Galatasaray ve Beşiktaş'ı oyun anlamında biraz geride gördüm. Ancak özellikle Galatasaray'ın milli aradan sonra toparlanarak oyun ve puan olarak üst sıralara yerleşeceğini düşünüyorum.İlk 3 haftada Fenerbahçe ve Trabzonspor oyun olarak bir adım önde. Ancak şampiyonluğun en büyük adayının kim olduğu için şu anda birşey söylemek doğru değil. Araya başka takımmarın da girme ihtimali olabilir.Takvim yazarları Trabzonspor'un ilk 3 haftadaki görüntüsüyle ön plana çıkabileceğini söyledi. Yazarlarımız Bordo- Mavili ekibin önemli kozlara sahip iyi bir takım olduğunu savundu.