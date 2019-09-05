Grigor Dimitrov Federer’i eledi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi) ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde Bulgar Grigor Dimitrov'a yenilen İsviçreli Roger Federer, çeyrek finalde elendi. 3 saat 12 dakika süren mücadelede setler 3-6, 6-4, 3-6, 6-4 ve 6-2 sonuçlandı.

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde Bulgar Grigor Dimitrov'a yenilen İsviçreli Roger Federer, çeyrek finalde elendi. 3 saat 12 dakika süren mücadelede setler 3-6, 6-4, 3-6, 6-4 ve 6-2 sonuçlandı. 78 numaralı Bulgar tenisçi, 3 numaralı Federer'i mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.



LAZAR MARKOVİC YENİDEN PARTİZAN'DA

F.Bahçe'nin eski yıldızı Lazar Markovic ülkesinin takımlarından Partizan'a transfer oldu. 3 yıllık sözleşmeyi imza atan Markavic, Benfica, Liverpool, Sporting Lizbon gibi takımlarda da forma giydi.



​ROMANYA SAHASINDA İSPANYA İLE KAPIŞACAK

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde bugün 9 maç oynanacak: 19.00 Ermenistan-İtalya 21.45 İrlanda- İsviçre, Cebelitarık-Danimarka, Romanya- İspanya, Norveç-Malta, Faroe Ada.-İsveç, İsrail-K.Makedonya, Finlandiya- Yunanistan, Bosna-Liechtenstein.



HENÜZ YÜZDE 70 İLE OYNUYORUZ

Vedat Muriç, F.Bahçe'nin henüz istenilen düzeyde olmadığını söyledi. Kosovalı yıldız, "Lige iyi başladık. Daha da iyi olacağız. Henüz yüzde 70 ile oynuyoruz" diye konuştu.



MURAT SAĞLAM DERT ETMİYOR

Sağ kanat oyuncusu Murat Sağlam, çalışmaya devam ettiğini ve birgün formayı alacağını söyledi. F.Bahçe'de savunmanın sağ kanadında Ozan Tufan oynuyor.



NABİL DİRAR SOL ŞERİTTEN DEVAM!

Hasan Ali'nin yokluğunda sol bekte oynayan Dirar ilk 3 haftada geçer not aldı. Artık sol bekte forma giyecek.



SAKATLAR İÇİN SEFERBERLİK

F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sakat oyuncuların yetiştirilmesi için sağlık ekibiyle devamlı kontakt kuruyor. Hasan Ali Kaldırım, Moses ve Mauricio Isla'nın milli ara sonrasına yetiştirilmesi bekleniyor.



​ GUSTAVO BURSA'DA SAHNE ALACAK

F.Bahçe ile Bursaspor 8 Eylül'de dünya çocuklarına farkındalık oluşturmak için Bursa'da karşılaşacak. Sarı-Lacivertliler'in yeni transferleri Luiz Gustavo ve Adil Rami'nin bu karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.



YENİ TRANSFER RAMİ SABIRSIZLANIYOR!

Yeni transfer Adil Rami, F.Bahçe'deki ilk sınavı için sabırsızlanıyor. Tecrübeli oyuncu, "Taraftarlar ile buluşacağım için çok heyecanlıyım" dedi.



​VEDAT& KRUSE ÇOK KARAKTERLİ!

F.Bahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, "Oyuncu karakterlerini küçümsememek lazım. Vedat gibi, Kruse gibi. Bu oyuncular sorumluluk alan karakterli oyuncular" diye konuştu.