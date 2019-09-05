G .Saray'ın yeni transferleri için Türk Telekom Stadyumu'nda taraftarlara açık imza töreni düzenlendi. Törende Babel, Jimmy Durmaz, Andone ve Steven Nzonzi milli takımlarında olduğu için yer almadı. Tribünlerde yer alan 25 bin taraftara futbolcular tek tek tanıtıldı.
TÖRENE FALCAO DAMGA VURDU
İmza törenine Falcao damga vurdu. Taraftarlar Falcao'ya yoğun ilgi gösterirken tezahüratlarla yıldız oyuncuya destek verdi. 33 yaşındaki futbolcu taraftarın isteği üzerine üçlü çekti.
FALCAO'NUN MAAŞI NEF'TEN
Törende konuşan Mustafa Cengiz, Falcao'nun transferinde maaşın belli bir kısmını sponsorları NEF'in üstlendiğini söyleyerek teşekkür etti. Başkan ayrıca Terim'in doğum gününü de kutladı.
TARAFTAR TERİM'İ UNUTMADI
G.Saraylı taraftarlar da Terim'in doğum gününü unutmadı. 66. yaşına giren Terim için 'İmparator' tezahüratında bulunuldu. Skorboardlardan Terim'in fotoğrafları gösterildi.
İNGİLİZLER BİLE ŞAŞIRDI KALDI!
Galatasaray'ın transferde harcadığı bonservis bedeli ve kiralık ücretleri İngiliz The Sun gazetesine de manşet oldu. 12 oyuncu için yalnızca 4.5 milyon Pound ödeyerek transfer pazarından galip ayrıldı" başlığını kullandı. Luyindama için ödenen paranın da geçen sezon yapılan anlaşma nedeniyle bu sezon ödendiğine dikkat çekildi.
MEHMET OCAK'A KALDI
Transferin son günü dört oyuncuyu KAP'a bildiren Galatasaray son dakikaya kadar da Eskişehirspor'la Mehmet Özcan pazarlığı yaptı. FFP yüzünden 220 bin Euro'su kalan sarıkırmızılılar, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu ara transfer döneminde renklerine katacak.
DİAGNE'YE BÜYÜK ÖFKE
Diagne'nin son dakikada Brugge gitmesi Anderlecht'in büyük tepkisini çekti. Anderdlecht'li yöneticiler "Diagne bize söz verip büyük oyun oynadı" dediler.
TÖRENE FALCAO DAMGA VURDU
İmza törenine Falcao damga vurdu. Taraftarlar Falcao'ya yoğun ilgi gösterirken tezahüratlarla yıldız oyuncuya destek verdi. 33 yaşındaki futbolcu taraftarın isteği üzerine üçlü çekti.
FALCAO'NUN MAAŞI NEF'TEN
Törende konuşan Mustafa Cengiz, Falcao'nun transferinde maaşın belli bir kısmını sponsorları NEF'in üstlendiğini söyleyerek teşekkür etti. Başkan ayrıca Terim'in doğum gününü de kutladı.
TARAFTAR TERİM'İ UNUTMADI
G.Saraylı taraftarlar da Terim'in doğum gününü unutmadı. 66. yaşına giren Terim için 'İmparator' tezahüratında bulunuldu. Skorboardlardan Terim'in fotoğrafları gösterildi.
İNGİLİZLER BİLE ŞAŞIRDI KALDI!
Galatasaray'ın transferde harcadığı bonservis bedeli ve kiralık ücretleri İngiliz The Sun gazetesine de manşet oldu. 12 oyuncu için yalnızca 4.5 milyon Pound ödeyerek transfer pazarından galip ayrıldı" başlığını kullandı. Luyindama için ödenen paranın da geçen sezon yapılan anlaşma nedeniyle bu sezon ödendiğine dikkat çekildi.
MEHMET OCAK'A KALDI
Transferin son günü dört oyuncuyu KAP'a bildiren Galatasaray son dakikaya kadar da Eskişehirspor'la Mehmet Özcan pazarlığı yaptı. FFP yüzünden 220 bin Euro'su kalan sarıkırmızılılar, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu ara transfer döneminde renklerine katacak.
DİAGNE'YE BÜYÜK ÖFKE
Diagne'nin son dakikada Brugge gitmesi Anderlecht'in büyük tepkisini çekti. Anderdlecht'li yöneticiler "Diagne bize söz verip büyük oyun oynadı" dediler.
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