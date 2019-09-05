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  • 05.09.2019 11:35
  • Son Güncelleme: 05.09.2019 12:13

FIBA 3. maçında Çekya karşısında: Türkiye - Çekya CANLI

FIBA 'nda son olarak Amerika Birleşik Devletleri karşısında ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren A Milli , Çekya karşısına çıkıyor. Kazanan takımın gruptan çıkacağı bu önemli mücadelede ile Çekya mutlak galibiyet peşinde. Mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

12 dev adam Çekya karşısında

A Milli Erkek 2019 FIBA E Grubu'ndaki üçüncü maçına Çekya karşısında çıkıyor.

1. PERİYOT SONUCU: TÜRKİYE 16-22 ÇEKYA

2. PERİYOT SONUCU: TÜRKİYE 35-43 ÇEKYA

3. PERİYOT (DEVAM EDİYOR): TÜRKİYE 35-43 ÇEKYA

(Skor sürekli güncellenecek)

Dünya Kupası'nda 5. kez mücadele eden Türkiye, bu büyük turnuvada 36. karşılaşmasını Çekya ile yapıyor. Turnuvada 2002, 2006, 2010, 2014 ve 2019 olmak üzere üst üste 5. kez yer alan milli takım, bu organizasyondaki 35 karşılaşmada 23 galibiyet, 12 yenilgi yaşadı. Çin'deki turnuvanın ilk maçında 'yı 86-67 yenen milli takım, ABD'ye ise uzatma bölümünde 93-92 mağlup olmuştu.

ÇEKYA İLE 7. RANDEVU
A Milli Takım, Çekya ile 7. kez karşı karşıya geliyor. Eski adı Çekoslovakya olan rakibiyle ilk maçını 1961'de 'nda oynayan milliler, bu karşılaşmayı 77-70 kazandı. Milli takım, bu ülkeyle Avrupa Şampiyonası ve olimpiyat elemelerinde olmak üzere 6 maç yaptı. Rakibine 4 kez üstünlük kuran A Milli Takım, 2 kez sahadan mağlup ayrıldı.

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