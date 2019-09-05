Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'ndaki üçüncü maçına Çekya karşısında çıkıyor.

1. PERİYOT SONUCU: TÜRKİYE 16-22 ÇEKYA

2. PERİYOT SONUCU: TÜRKİYE 35-43 ÇEKYA

3. PERİYOT (DEVAM EDİYOR): TÜRKİYE 35-43 ÇEKYA



(Skor sürekli güncellenecek)



Dünya Kupası'nda 5. kez mücadele eden Türkiye, bu büyük turnuvada 36. karşılaşmasını Çekya ile yapıyor. Turnuvada 2002, 2006, 2010, 2014 ve 2019 olmak üzere üst üste 5. kez yer alan milli takım, bu organizasyondaki 35 karşılaşmada 23 galibiyet, 12 yenilgi yaşadı. Çin'deki turnuvanın ilk maçında Japonya'yı 86-67 yenen milli takım, ABD'ye ise uzatma bölümünde 93-92 mağlup olmuştu.





ÇEKYA İLE 7. RANDEVU

A Milli Takım, Çekya ile 7. kez karşı karşıya geliyor. Eski adı Çekoslovakya olan rakibiyle ilk maçını 1961'de Avrupa Şampiyonası'nda oynayan milliler, bu karşılaşmayı 77-70 kazandı. Milli takım, bu ülkeyle Avrupa Şampiyonası ve olimpiyat elemelerinde olmak üzere 6 maç yaptı. Rakibine 4 kez üstünlük kuran A Milli Takım, 2 kez sahadan mağlup ayrıldı.