bu sezon oynattığıfutbollayorumlarıyaptırdı. İstatistiklerbunu doğruluyor. Sarı-Lacivertlilerhücum futboluyla sadeceLig ve Avrupa'nın 5 büyük ligine göre F.Bahçe en çok pozisyona giren 3. takım. Kanarya,ile yarışıyor... F.Bahçe maç başına 16 net gol pozisyonuna giriyor.ilk 3 haftada 7 puan toplayan, istatistikleriyle zirvede... Fener, ligin en fazla topa sahip olan takımı. Ayrıca isabetli pas ve isabetli şut istatistiklerinde de ligin en iyisi...rakip ceza sahasındatoplabuluşma oranındada ilk sırada., enfazla net gol pozisyonunagiren takım.pas yüzdesindede zirvede.