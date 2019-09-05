Cengiz Ünder: İstanbul bizi desteklemeli Cengiz ​Ünder Andorra maçı öncesi temkinli konuştu. Cengiz Ünder 5 sene sonra İstanbul’da oynayacaklarını söyleyerek, “İstanbul bizi desteklemeli” dedi.

Cengiz ​Ünder Andorra maçı öncesi temkinli konuştu. Milli oyuncu, "İki maç kağıt üzerinde kolay gözükse de öyle düşünmüyoruz. İki maçı da kazanmamız gerekiyor. Andorra deyip geçmemek gerekiyor" dedi. 5 yıl sonra İstanbul'a döndüklerini hatırlatan Cengiz, "Daha önce maçlarımızı Anadolu'da oynuyorduk. Orada taraftarlar bizi çok iyi destekliyorlardı. Umarım bunu İstanbul'da da görürüz. Herkesi kırmızı beyaz formayla tribünlere bekliyoruz. Bence İstanbul'da oynamamız bizim için daha büyük avantaj. Rakiplerimiz İstanbul'dan çekiniyorlar" dedi.



A MİLLİ TAKIM HIZ KESMEDİ

A Milli Takımımız Andorra maçı hazırlıkları sürdürdü. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki idmanda Teknik Direktör Şenol Güneş taktik ağırlıklı bir program uyguladı. Tecrübeli hoca zaman zaman idmanı durdurarak futbolculara uyarılarda bulundu.