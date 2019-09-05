Burak Yılmaz gün sayıyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi) Sakatlığı nedeniyle takımından uzak kalan Burak en geç B.Şehir maçına yetişecek. Beşiktaş ligdeki ilk 3 karşılaşmada Burak Yılmaz"ın yokluğunu çok aradı.​

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz için gerisayım başladı... Sakatlığı nedeniyle takımından uzak kalan ve bu sezon ligde hiç oynamayan Burak Yılmaz'ın en geç Başakşehir maçında sahada olması bekleniyor. Burak'ın bir ihtimal Gazişehir maçına da yetişebileceği öne sürüldü. Beşiktaş ligdeki ilk 3 karşılaşmada Burak Yılmaz"ın yokluğunu çok aradı.​



KARTAL START VERDİ

Çaykur Rizespor maçından sonra 3 gün izin yapan Beşiktaş, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Gazişehir maçının hazırlıklarına başladı.



ÜMRANİYE İLE OYNAYACAKLAR

Beşiktaş milli maç nedeniyle verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Siyah- Beyazlı ekip cumartesi günü saat 17.00'de deplasmanda Ümraniye ile oynayacak.



​ OKAKA İÇİN ŞOK AÇIKLAMA

Beşiktaş'ın transferini gerçekleştiremediği Okaka için flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiada Okaka'nın Beşiktaş'ı istemediği vurgulandı.



TEVFİK KIŞ VEFAT ETTİ

Dünya, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Tevfik Kış vefat etti. Kış'ın cenazesi bugün Ankara Kocatepe Camisi'nde kırılacak öğle namazı sonrasında defnedilecek.



DEMİR'DE YENİ DÖNEM

TFF 1.Ligi'nde mücadele eden Adana Demirspor'da teknik direktörlük görevine Uğur Tütüneker getirildi. Başarılı hoca daha önce Konya ve Osmanlı'da şampiyonluk yaşamıştı.



KARTAL ÇITAYI YÜKSELTTİ

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal 3 haftada topladıkları 7 puanın başarı olduğunu söyledi. Kartal, "Yeni kurulan bir ekibiz. Üstüne koyarak devam edeceğiz" dedi.



KAYSERİ-ADANASPOR

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor lige verilen arada Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile özel bir karşılaşma oynayacak. Mücadele Kayseri'de saat 19.00'da başlayacak.