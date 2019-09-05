Bugünkü
Takvim

'dan yönetime teşekkür: Şimdi sıra bizde

Abdullah Avcı'dan yönetime teşekkür... Beşiktaş Teknik Direktörü yeni lerle güçlendiklerini söyledi. Tecrübeli hoca, “Şimdi sıra bizde. Bambaşka bir takım olacağız”dedi.

Şimdi sıra bizde
Abdullah Avcı'dan yönetime teşekkür... Beşiktaş Teknik Direktörü yapılan lerden sonra daha da güçlendiklerini söyleyerek, "Yönetimimiz çok titiz bir çalışmayla istediğimiz transferleri yaptı. Şimdi sıra bizde. Bambaşka bir takım olacağız" ifadesini kullandı.

UYUM SORUNUNU AŞMALIYIZ
Eksik bölgelerini yapılan transferlerden sonra güçlendirdiklerini ifade eden Avcı, "Yeni isimlerin takıma bir an önce uyum sağlaması için çalışacağız. Bunu süratle yapacağız" ifadesini kullandı.



GAZİŞEHİR BAŞLANGIÇ OLACAK
Ligin ilk 3 haftasında kaybettikleri puanları telafi edecek güçte olduklarını ifade eden Avcı, "Gazişehir maçıyla birlikte yeni bir başlangıç yapacağız. Takımıma güveniyorum" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriAbdullah Avcı'dan yönetime teşekkür: Şimdi sıra bizde
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri