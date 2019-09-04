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’nin en değerli kadrosuna sahip olan ezeli rakiplerine fark attı

Yeni lerin ardından 136.5 milyon ’luk kadro değeriyle ’in en pahalı takımı olan Sarı-Kırmızılılar’ı 84.3 milyon Euro ile , 83. 3 milyon Euro ile izledi...

Rakiplerine fark attı
Cimbom son lerle birlikte piyasa değeri olarak 'in zirvesine oturdu. 136,5 milyon takım değerine ulaşan 'ı, 84,3 milyon Euro'luk kadro değeriyle takip ediyor. 'nin 83,3 milyon Euro'luk piyasa değeri bulunuyor. 'un kadrosu ise 63.9 milyon Euro değerinde. Cim-Bom'un yeni transferlerinin toplam piyasa değeri 100,9 milyon Euro. En yüksek değere sahip olan transfer ise Fulham'dan kiralanan Michael Seri. Fildişi Sahilli futbolcu, 25 milyon euroluk piyasa değerine sahip. Nzonzi 23 milyon Euro, Lemina 15 milyon Euro, Falcao ise 10 milyon Euro değerinde.

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