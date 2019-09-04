ASpor CANLI YAYIN
Galatasaray yeni transferleri için Türk Telekom Stadı'nda taraftara açık bir imza töreni düzenliyor. Galatasaray imza töreni canlı olarak Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Galatasaray yeni transferleri için Türk Telekom Stadı'nda taraftara açık bir imza töreni düzenliyor. Galatasaray imza töreni canlı olarak Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
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