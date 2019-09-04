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  • 04.09.2019 20:22
  • Son Güncelleme: 04.09.2019 20:22

imza töreni | CANLI

yeni leri için Türk 'nda taraftara açık bir imza töreni düzenliyor. Galatasaray imza töreni canlı olarak Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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