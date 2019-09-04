G.Saray'da Falcao çılgınlığı yaşanıyor... Sarı-Kırmızılılar, GS Store'lardaki formalara hücum etti... Bir çok mağazada forma kalmadı... Özel olarak hazırlanmış Falcao tişörtlerini internetten satışa çıkartan Cimbom bugünden itibaren mağazalarda da tişört satışlarına başlayacak.
FALCAO'YA ÖZEL ATKI VE TİŞÖRT
Falcao tişörtlerini 69,90'dan Falcao atkılarını 34.90'dan satan Sarı- Kırmızılılar kombine satışlarına da büyük ilgi gösterdi. Falcao'nun transferi sonrası 4 bin kombine daha satıldı.
BİR HAFTADA 20 MİLYON LİRA
Elde kalan localardan 5'ini satan 5'i için de söz alan Sarı-Kırmızılılar'ın ürün ve kombine satışıyla beraber bir hafta içinde kasasına 20 milyon lira gireceği tahmin ediliyor.
250 LİRALIK ALIŞVERİŞE BİLET
Bugün saat 19.05'teki imza törenini izlemek ise 23 lira. 250 liralık alışveriş yapana ise bilet bedava. Bugünkü ürün ve bilet hasılatın yaklaşık 2-3 milyon olması bekleniyor.
FALCAO'YA ÖZEL ATKI VE TİŞÖRT
Falcao tişörtlerini 69,90'dan Falcao atkılarını 34.90'dan satan Sarı- Kırmızılılar kombine satışlarına da büyük ilgi gösterdi. Falcao'nun transferi sonrası 4 bin kombine daha satıldı.
BİR HAFTADA 20 MİLYON LİRA
Elde kalan localardan 5'ini satan 5'i için de söz alan Sarı-Kırmızılılar'ın ürün ve kombine satışıyla beraber bir hafta içinde kasasına 20 milyon lira gireceği tahmin ediliyor.
250 LİRALIK ALIŞVERİŞE BİLET
Bugün saat 19.05'teki imza törenini izlemek ise 23 lira. 250 liralık alışveriş yapana ise bilet bedava. Bugünkü ürün ve bilet hasılatın yaklaşık 2-3 milyon olması bekleniyor.
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