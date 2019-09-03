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3 büyüklere geçit vermiyor

Bordo-Mavililer döneminde , ve ’la oynadığı 7 maçtan sadece 1’inde yenildi. Tek yenilgisini geçen sezon G.Saray'a karşı alan Fırtına, Karaman döneminde 3 takımını da dize getirmeyi başardı.

3 büyüklere geçit vermiyor
Trabzonspor Ünal Karaman yönetiminde 'un şampiyonluklar yaşamış 3 büyük takımı karşısında büyük üstünlük kurdu. Bordo-Mavililer yönetiminde G.Saray, F.Bahçe ve 'a karşı 7 lig maçına çıktı.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN SONRA BAŞARDI
Fırtına oynadığı 7 lig maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Trabzonspor tek yenilgisini geçtiğimiz sezon G.Saray önünde 3-1'lik skorla aldı. Karaman, 'ten sonra üç büyük takımı da yenme başarısı gösteren teknik adam olarak tarihe geçti.



SOSA&UĞURCAN'A KUTLAMA
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın maçının ardından Uğurcan Çakır ve Sosa'yı özel olarak kutladığı gelen bilgiler arasında.



UĞURCAN'A BÜYÜK DESTEK
F.Bahçe maçı sonrası çirkin tezahüratlara maruz kalan Uğurcan'a taraftar sahip çıktı...
F.bahçe maçından sonra Sarı-Lacivertli taraftarının çirkin tezahüratlarına maruz kalan Uğurcan'a taraftarlar sahip çıktı. Taraftarlar sosyal medyada, "Seninleyiz Uğurcan" paylaşımı yaptı.

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