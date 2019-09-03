Trabzonspor Ünal Karaman yönetiminde İstanbul'un şampiyonluklar yaşamış 3 büyük takımı karşısında büyük üstünlük kurdu. Bordo-Mavililer Ünal Karaman yönetiminde G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'a karşı 7 lig maçına çıktı.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN SONRA BAŞARDI
Fırtına oynadığı 7 lig maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Trabzonspor tek yenilgisini geçtiğimiz sezon G.Saray önünde 3-1'lik skorla aldı. Karaman, Şenol Güneş'ten sonra üç büyük takımı da yenme başarısı gösteren teknik adam olarak tarihe geçti.
SOSA&UĞURCAN'A KUTLAMA
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın Fenerbahçe maçının ardından Uğurcan Çakır ve Sosa'yı özel olarak kutladığı gelen bilgiler arasında.
UĞURCAN'A BÜYÜK DESTEK
F.Bahçe maçı sonrası çirkin tezahüratlara maruz kalan Uğurcan'a taraftar sahip çıktı...
F.bahçe maçından sonra Sarı-Lacivertli taraftarının çirkin tezahüratlarına maruz kalan Uğurcan'a taraftarlar sahip çıktı. Taraftarlar sosyal medyada, "Seninleyiz Uğurcan" paylaşımı yaptı.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN SONRA BAŞARDI
Fırtına oynadığı 7 lig maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Trabzonspor tek yenilgisini geçtiğimiz sezon G.Saray önünde 3-1'lik skorla aldı. Karaman, Şenol Güneş'ten sonra üç büyük takımı da yenme başarısı gösteren teknik adam olarak tarihe geçti.
SOSA&UĞURCAN'A KUTLAMA
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın Fenerbahçe maçının ardından Uğurcan Çakır ve Sosa'yı özel olarak kutladığı gelen bilgiler arasında.
UĞURCAN'A BÜYÜK DESTEK
F.Bahçe maçı sonrası çirkin tezahüratlara maruz kalan Uğurcan'a taraftar sahip çıktı...
F.bahçe maçından sonra Sarı-Lacivertli taraftarının çirkin tezahüratlarına maruz kalan Uğurcan'a taraftarlar sahip çıktı. Taraftarlar sosyal medyada, "Seninleyiz Uğurcan" paylaşımı yaptı.
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