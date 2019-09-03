

Fenerbahçe'nin önceki gün İstanbul'a getirttiği Marsilya'nın dünyaca ünlü Brezilyalı ön liberosu Luiz Gustavo dün Sarı-Lacivertliler ile 4 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Brezilyalı yıldız için Fenerbahçe kulübünden KAP'a yapılan bilgilendirmede bu transfer için Marsilya kulübüne 6 milyon Euro bonservis ödeneceği açıklandı.

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