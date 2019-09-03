Fenerbahçe'nin önceki gün İstanbul'a getirttiği Marsilya'nın dünyaca ünlü Brezilyalı ön liberosu Luiz Gustavo dün Sarı-Lacivertliler ile 4 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Brezilyalı yıldız için Fenerbahçe kulübünden KAP'a yapılan bilgilendirmede bu transfer için Marsilya kulübüne 6 milyon Euro bonservis ödeneceği açıklandı.
YILLIK 3.5 MİLYON EURO ALACAK
Gustavo'nun yıllık ücreti bonuslarla birlikte 3.5 milyon Euro'yu bulacak. Sarı-Lacivertliler'le 4 yıllık sözleşme imzalayan Brezilyalı'nın 4 yıllık maliyeti bonservisiyle birlikte toplamda 20 milyon Euro (125 milyon TL)'yu bulacak.
MALİYETİ TARTIŞMA KONUSU OLDU
Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki Gustavo için kasasından toplamda 125 milyon Euro çıkacak olması tartışma konusu oldu. Bir kısım taraftar maliyetin fazla olduğunu iddia ederken, bir kısım ise aksini savundu.
GUSTAVO: ÇOK MUTLUYUM
İmza sonrası açıklamalarda bulunan Gustavo ise "Taraftarlarımızın bekleyişine en iyi şekilde cevap vermek istiyorum. Fenerbahçe'ye geldiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
BAŞARI SÖZÜ VERDİ
Luiz Gustavo Fenerbahçe'ye resmi imzayı attıktan sonra, "Takımım için elimden geleni yapacağım. Birlikte güzel işlere imza atacağız" dedi.
BAŞKAN ALİ KOÇ DEVREYE GİRDİ TRANSFER BİTTİ
Fenerbahçe'nin en zorlu transferi olan Gustavo'da Başkan Ali Koç bizzat devreye girdi ve Marsilya'yı ikna etti. Koç, Gustavo için şartları sonuna kadar zorladı.
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