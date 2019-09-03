G.Saray transferin son gününde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transfer çalımı atmak istedi ancak bu girişim sonuçsuz kaldı. Bilindiği gibi Fenerbahçe yaklaşık 1 aydır Kolarov'u transfer etmek istedi ancak İtalyan ekibi Roma bir türlü inadından vazgeçmedi.
TRANSFER SAVAŞI SONUÇSUZ
Dün Galatasaray Yönetimi, menajerler aracağılıyla girişimde bulundu. Bunun üzerine Fenerbahçe de atağa geçti. İki ezeli ekibin transfer kapışmasından galip çıkan olmadı.
İTALYAN MEDYASI DA YAZDI
İtalyan medyası da bu transfer girişimini okuyucularına duyurdu. La Gazetta dello Sport, haberinde Fenerbahçe'nin dışında G.Saray'ın da Kolarov'u istediğini yazdı.
FONSECA KALMASINI İSTİYOR
Roma Teknik Direktörü Fonseca'nın takımda kalmasını istediği Kolarov'a İtalyan ekibi önümüzdeki günlerde 2021'e kadar yeni sözleşme teklif edeceği öğrenildi.
SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
Roma'nın 33 yaşındaki Sırp sol kanat oyuncusu Aleksandar Kolarov'un kulübüyle olan sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor.
TRANSFER SAVAŞI SONUÇSUZ
Dün Galatasaray Yönetimi, menajerler aracağılıyla girişimde bulundu. Bunun üzerine Fenerbahçe de atağa geçti. İki ezeli ekibin transfer kapışmasından galip çıkan olmadı.
İTALYAN MEDYASI DA YAZDI
İtalyan medyası da bu transfer girişimini okuyucularına duyurdu. La Gazetta dello Sport, haberinde Fenerbahçe'nin dışında G.Saray'ın da Kolarov'u istediğini yazdı.
FONSECA KALMASINI İSTİYOR
Roma Teknik Direktörü Fonseca'nın takımda kalmasını istediği Kolarov'a İtalyan ekibi önümüzdeki günlerde 2021'e kadar yeni sözleşme teklif edeceği öğrenildi.
SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
Roma'nın 33 yaşındaki Sırp sol kanat oyuncusu Aleksandar Kolarov'un kulübüyle olan sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor.
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