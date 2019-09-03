Bugünkü
Takvim

’nin 1 aydır görüştüğü Kolarov'a talip oldu

in son gününde ezeli rakibi 'ye transfer çalımı atmak istedi ancak bu girişim sonuçsuz kaldı. Dün Galatasaray Yönetimi, menajerler aracağılıyla Kolarov için girişimde bulundu. Bunun üzerine Fenerbahçe de atağa geçti. İki ezeli ekibin transfer kapışmasından galip çıkan olmadı.

Kolarov bombası
G.Saray in son gününde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transfer çalımı atmak istedi ancak bu girişim sonuçsuz kaldı. Bilindiği gibi yaklaşık 1 aydır Kolarov'u transfer etmek istedi ancak ekibi Roma bir türlü inadından vazgeçmedi.

​TRANSFER SAVAŞI SONUÇSUZ
Dün Galatasaray Yönetimi, menajerler aracağılıyla girişimde bulundu. Bunun üzerine Fenerbahçe de atağa geçti. İki ezeli ekibin transfer kapışmasından galip çıkan olmadı.



İTALYAN MEDYASI DA YAZDI
İtalyan medyası da bu transfer girişimini okuyucularına duyurdu. La Gazetta dello Sport, haberinde Fenerbahçe'nin dışında G.Saray'ın da Kolarov'u istediğini yazdı.

FONSECA KALMASINI İSTİYOR
Roma Teknik Direktörü Fonseca'nın takımda kalmasını istediği Kolarov'a İtalyan ekibi önümüzdeki günlerde 2021'e kadar yeni sözleşme teklif edeceği öğrenildi.



SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
Roma'nın 33 yaşındaki Sırp sol kanat oyuncusu 'un kulübüyle olan sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe’nin 1 aydır görüştüğü Kolarov'a Galatasaray talip oldu
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri