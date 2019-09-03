Fenerbahçe topu vermiyor

Fenerbahçe geçtiğimiz sezona oranla istatistiklerinde inanılmaz bir düzelme yaşadı. Sarı- Lacivetliler oynadığı 3 lig maçında yüzde 68 oranda topa sahip olurken, toplam 1882 pasın 1639'unda isabet sağladı. Sarı-Lacivertliler'in isabetli pas yüzdesi ise 87.1 gibi yüksek bir oranda çıktı. Rakip yarı alandaki pas isabet oranı ise yüzde 81.1 oldu. Fenerbahçe ikili mücadelelerde yüzde 52.7 başarı sağlarken, tek kötü istatistik hava topları oldu. Fenerbahçe, hava toplarında yüzde 45.9 oranında başarı sağlarken bu alandaki eksikliği gözler önüne serildi.
- Spor
- 03.09.2019
- Gazete
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