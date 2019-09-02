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Hatay 90’da yıkıldı

Hatay, ’da geriye düştüğü maçta öne geçmesine rağmen beraberlikle yetindi.

Hatay 90’da yıkıldı
Hatayspor deplasmanda spor'la 2-2 berabere kaldı. Valle'nin golüyle 1-0 geriye düşen Hatayspor 54. dakikada Barbosa ve 76'da Mirkan'ın golleriyle 2-1 öne geçmesine rağmen maç 2-2 bitti. Diğer sonuçlar şöyle: K.Gümrük- Menemen: 1-1, Ad.Demir-Keçiören: 0-0, Eskişehir-Bursa: 0-2.

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