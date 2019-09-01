Galatasaray, Mbaye Diagne'nin geçici transferi konusunda Club Brugge ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne'nin geçici transferi konusunda Club Brugge NV ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.



