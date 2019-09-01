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  • Son Güncelleme: 02.09.2019 01:25

Son dakika: , 'nin ini 'a bildirdi

, ’nin geçici i konusunda ile görüşmelere başlandığını 'a bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne’nin geçici transferi konusunda Club Brugge NV ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray transferi KAP'a bildirdi

, 'nin geçici i konusunda ile görüşmelere başlandığını 'a bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne'nin geçici transferi konusunda Club Brugge NV ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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