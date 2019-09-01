Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmadan sonra Fatih Terim ve Kayserispor Başkanı Erol Bedir'in açıklamaları gündem yarattı. Bedir maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'na yüklenirken Terim'in sözleri daha da ağırdı. Fatih Terim kendilerine yapılan örgütlü işlerin bu sezon da devam ettiğini söyleyerek, "Geçen sezon bunlara amatör demiştim. Ancak sözlerimden alınmışlar ki artık profesyonel hamleler yapmaya başladılar" açıklamasında bulundu. Terim daha da ileri giderek bunların karşısında bir bütün olarak durmaları gerektiğinin altını çizdi. Otoriteler ise, "Hakem 3 Kayserili oyuncuyu attı. Bir de penaltı verdi. Maç 9 dakika uzadı. Geçen sene yaşanan hakem hataları hala hafızalarda. Bu konuda Terim en son konuşacak kişi" yorumunu yaptı.
GEÇEN SEZONU UNUTTU MU? - İLKER YAĞCIOĞLU
Ne Fatih hocanın ne de Erol Bedir'in söyledikleriyle bir yere varamayız. Daha 3. haftada ortalık karışırsa ligin sonunu zor getiririz. Geçen sene de son maçlarda G.Saray lehine yapılan hakem hataları vardı. Dediklerine katılmıyorum. Bu tartışmalar bizi bir yere getirmez.
TÜRK FUTBOLU YERİNDE SAYAR - OKTAY DERELİOĞLU
İlk 3 haftada kendi hatalarıyla 5 puan kaybeden bir G.Saray var. Fatih hoca önce bunu düzeltmeli. Geçen sezon G.Saray yüzünden birçok hakemin kariyeri bitti. Fatih hoca bunları en son konuşacak kişi. 3 Kayserili oyuncu atıldı. Bir penaltı verildi. Maç 9 dakika uzadı. Daha ne olacak?
BİR KISMINA KATILMIYORUM! - EVREN TURHAN
Fatih Terim bu açıklamasıyla bu sene rakiplerin kendileriyle hem saha içi saha dışında uğraştığını kastetti. Bunların bir kısmına katılıyorum, bir kısmına ise katılmıyorum. Ben saha içindeki rekabetten yanayım. Ama bazı gerçekler de var. Bunları görmemek doğru değil.
Twitter;
Fatih hoca kendi hatalarını kapatmak için hakemlere yükleniyor.
Canı yanan Kayseri konuşan Terim. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu.
Terim çok haklı. Galatasaray'ın önünü kesmeye çalışıyorlar.
GEÇEN SEZONU UNUTTU MU? - İLKER YAĞCIOĞLU
Ne Fatih hocanın ne de Erol Bedir'in söyledikleriyle bir yere varamayız. Daha 3. haftada ortalık karışırsa ligin sonunu zor getiririz. Geçen sene de son maçlarda G.Saray lehine yapılan hakem hataları vardı. Dediklerine katılmıyorum. Bu tartışmalar bizi bir yere getirmez.
TÜRK FUTBOLU YERİNDE SAYAR - OKTAY DERELİOĞLU
İlk 3 haftada kendi hatalarıyla 5 puan kaybeden bir G.Saray var. Fatih hoca önce bunu düzeltmeli. Geçen sezon G.Saray yüzünden birçok hakemin kariyeri bitti. Fatih hoca bunları en son konuşacak kişi. 3 Kayserili oyuncu atıldı. Bir penaltı verildi. Maç 9 dakika uzadı. Daha ne olacak?
BİR KISMINA KATILMIYORUM! - EVREN TURHAN
Fatih Terim bu açıklamasıyla bu sene rakiplerin kendileriyle hem saha içi saha dışında uğraştığını kastetti. Bunların bir kısmına katılıyorum, bir kısmına ise katılmıyorum. Ben saha içindeki rekabetten yanayım. Ama bazı gerçekler de var. Bunları görmemek doğru değil.
Twitter;
Fatih hoca kendi hatalarını kapatmak için hakemlere yükleniyor.
Canı yanan Kayseri konuşan Terim. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu.
Terim çok haklı. Galatasaray'ın önünü kesmeye çalışıyorlar.
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