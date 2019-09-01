Bu gece oynayacak Trabzon derbisi ile ilgili olarak oyuncularına dün son taktiği veren Ersun Yanal, seyirci desteği ile birlikte yüksek tempoya güveniyor. Trabzonspor'un yorgunluğunu hesaplayan Yanal, "Doğru pres ve erken gol çok önemli. Seyircimizin desteğiyle geri adım atmayın ve toparlanmalarına da izin vermeyin" dedi.
ÇABUK DÜŞÜN ÇABUK OYNA
Çabuk ve isabetli pasların işlerini kolaylaştıracağını belirten Yanal, şöyle devam etti: Rakip yarı sahada çabuk düşünmek ve çabuk oynamak zorundayız. Aksi halde birçok pozisyon başlamadan biter. Agresif olmalıyız.
RAKİBE GENİŞ ALAN VERMEYİN
Rakibimizin çabuk oyuncuları var. Onları en az sayıda kaleye yüzlerini döndürmeliyiz. Geniş alan verirsek oynarlar. Kaleye yakın yerlerde faul istemiyorum. Bunu yaparsak en kolay yoldan pozisyon vermiş oluruz.
İLK 11 BOZULMAYACAK
Yanal, Trabzon'a karşı Başakşehir maçının 11'ini bozmayı düşünmüyor. Ozan yine sağ bekte görev yapacak.
VEDAT 3'TE 3 İSTİYOR
Ligin ilk 2 maçında gol atan Vedat Muriç, "Yine atmak istiyorum. Ama esas olan kazanmak" dedi.
Ligin ilk 2 haftasında Gazişehir ve Başakşehir'e gol atan bunun yanı sıra futboluyla da tam puan alan Vedat Muriç, ilk derbisinde de gol atmak istiyor. Vedat Muric, "Yine gol atmak isterim. Ama esas olan kazanmak. Milli araya moralli girmek istiyoruz" dedi.
ADİL RAMİ: BEN HAZIRIM!
5 gündür F.Bahçe ile idmanlara çıkan Adil Rami, "Görev verilirse ben hazırım. Yazın iyi çalıştım. Trabzon maçıyla başlamak harika olurdu" dedi.
ÇABUK DÜŞÜN ÇABUK OYNA
Çabuk ve isabetli pasların işlerini kolaylaştıracağını belirten Yanal, şöyle devam etti: Rakip yarı sahada çabuk düşünmek ve çabuk oynamak zorundayız. Aksi halde birçok pozisyon başlamadan biter. Agresif olmalıyız.
RAKİBE GENİŞ ALAN VERMEYİN
Rakibimizin çabuk oyuncuları var. Onları en az sayıda kaleye yüzlerini döndürmeliyiz. Geniş alan verirsek oynarlar. Kaleye yakın yerlerde faul istemiyorum. Bunu yaparsak en kolay yoldan pozisyon vermiş oluruz.
İLK 11 BOZULMAYACAK
Yanal, Trabzon'a karşı Başakşehir maçının 11'ini bozmayı düşünmüyor. Ozan yine sağ bekte görev yapacak.
VEDAT 3'TE 3 İSTİYOR
Ligin ilk 2 maçında gol atan Vedat Muriç, "Yine atmak istiyorum. Ama esas olan kazanmak" dedi.
Ligin ilk 2 haftasında Gazişehir ve Başakşehir'e gol atan bunun yanı sıra futboluyla da tam puan alan Vedat Muriç, ilk derbisinde de gol atmak istiyor. Vedat Muric, "Yine gol atmak isterim. Ama esas olan kazanmak. Milli araya moralli girmek istiyoruz" dedi.
ADİL RAMİ: BEN HAZIRIM!
5 gündür F.Bahçe ile idmanlara çıkan Adil Rami, "Görev verilirse ben hazırım. Yazın iyi çalıştım. Trabzon maçıyla başlamak harika olurdu" dedi.
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