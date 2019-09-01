Beşiktaş’tan Rize’ye orta yağmuru!

gecebaskılı bir oyun ortaya koyankalesinedakikadayaptı. Ancak aynı başarıyıisabet oranında tutturamadı. Yapılanortanınsadeceisabetli oldu.ekipmaç boyunca çektiğişutta da sadecekez kaleyitutturabildi.ceza alanı içerisinde etkili olamadığıdikkatlerden kaçmadı.Vida savunmadaki görevinin dışında sık sık hücuma da destek verdi. Siyah-Beyazlı ekibin bulduğu tek golde de onun imzası vardı. Ancak Vida'nın çabaları galibiyete yetmedi.84. dakikasında yerde acı içinde kıvranan, maçı güçlükle tamamladı.ayağa kalkmayı başarsa da zorlandığı görüldü.geçtiğimiz hafta damaçında sakatlığı nedeniyle forma giyememişti