Beşiktaş’tan Rize’ye orta yağmuru!

Dün gece Vodafone Park'ta baskılı bir oyun ortaya koyan Beşik- taş, Çaykur Rizespor kalesine 90 dakikada 37 orta yaptı. Ancak aynı başarıyı isabet oranında tutturamadı. Yapılan 37 ortanın sadece 4'ü isabetli oldu. Siyah-Beyazlı ekip maç boyunca çektiği 20 şutta da sadece 4 kez kaleyi tutturabildi. Beşiktaş'ın ceza alanı içerisinde etkili olamadığı dikkatlerden kaçmadı.
VIDA ELİNDEN GELENİ YAPTI AMA YETMEDİ
Vida savunmadaki görevinin dışında sık sık hücuma da destek verdi. Siyah-Beyazlı ekibin bulduğu tek golde de onun imzası vardı. Ancak Vida'nın çabaları galibiyete yetmedi.
DORUKHAN MAÇI ZOR TAMAMLADI
Karşılaşmanın 84. dakikasında yerde acı içinde kıvranan Dorukhan Toköz, maçı güçlükle tamamladı. Dorukhan ayağa kalkmayı başarsa da zorlandığı görüldü. Dorukhan geçtiğimiz hafta da Göztepe maçında sakatlığı nedeniyle forma giyememişti
VIDA ELİNDEN GELENİ YAPTI AMA YETMEDİ
Vida savunmadaki görevinin dışında sık sık hücuma da destek verdi. Siyah-Beyazlı ekibin bulduğu tek golde de onun imzası vardı. Ancak Vida'nın çabaları galibiyete yetmedi.
DORUKHAN MAÇI ZOR TAMAMLADI
Karşılaşmanın 84. dakikasında yerde acı içinde kıvranan Dorukhan Toköz, maçı güçlükle tamamladı. Dorukhan ayağa kalkmayı başarsa da zorlandığı görüldü. Dorukhan geçtiğimiz hafta da Göztepe maçında sakatlığı nedeniyle forma giyememişti
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.