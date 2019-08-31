Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Vodafone Stadı'nda Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılarda Abdullah Avcı zorlu maç öncesi ilk 11'ini belirledi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. 21.45'te başlayacak ve Vodafone Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakm Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den de canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

Beşiktaş: Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Güven Yalçın

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Aberhoun, Chatziisaias, Melnjak, Attamah, Vetrih, Samudio, De Pauw, Boldrin, Oğulcan Çağlayan