Semih Özsoy’dan transfer müjdesi

Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Semih Özsoy açıklamalarda bulundu. Özsoy, "Comolli gerektiği zaman gerekli açıklamaları yapıyor ve dediğiniz gibi sonuna geldik. Zaten şurada birkaç günümüz kaldı, pazartesi gününe kadar. Söz verilenlerin hepsi yapılır, gerçekleşir" dedi. Semih Özsoy, Volkan Demire ile görüştüklerini ve onun vereceği kararı beklediklerini de söyledi.
- Spor
- 30.08.2019
- Gazete
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