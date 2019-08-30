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Başkan Vekili Özsoy, “Söz verilen lerin hepsi yapılır” dedi.

Semih Özsoy’dan transfer müjdesi
Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili açıklamalarda bulundu. Özsoy, "Comolli gerektiği zaman gerekli açıklamaları yapıyor ve dediğiniz gibi sonuna geldik. Zaten şurada birkaç günümüz kaldı, pazartesi gününe kadar. Söz verilenlerin hepsi yapılır, gerçekleşir" dedi. Semih Özsoy, Volkan Demire ile görüştüklerini ve onun vereceği kararı beklediklerini de söyledi.

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