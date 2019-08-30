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de bombayı patlattı! Elneny Beşiktaş'ta...

, 27 yaşındaki ’nin kiralanması için ile anlaştı. Siyah-Beyazlılar, Mısırlı ön libero ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Elneny Beşiktaş'ta
Beşiktaş ön libero inde sona mutlu sona ulaştı... Siyah-Beyazlılar, İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen Mohamed Elneny'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Teknik direktör Abdullah Avcı da Mısırlı yıldız oyuncunun alınmasında ısrar ediyordu.

SATIN ALMA OPSİYONU YOK
Beşiktaş 27 yaşındaki yıldız futbolcu için İngiliz ekibine kiralama bedeli ödemeyecek... 1 yıllığına kiralanan Mohamed Elneny için satın alma opsiyonu da bulunmuyor.



12.5 MİLYON EURO'YA ALDILAR
Arsenal Mısır Milli Takımı'nın yıldız oyuncularından biri olan Elneny'yi 2016 yılında Basel'den 12.5 milyon Euro bedelle transfer etmişti. Elneny, 3 yıldır 'de forma giyiyor.



PREMIER LİG'DE GOLÜ YOK!
Kariyerinde 272 maça çıkan Elneny, 15 gol atarken 19 da asist yaptı. 'de 46 karşılaşmada görev alan Mısırlı fut,

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