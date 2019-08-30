Beşiktaş ön libero transferinde sona mutlu sona ulaştı... Siyah-Beyazlılar, İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen Mohamed Elneny'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Teknik direktör Abdullah Avcı da Mısırlı yıldız oyuncunun alınmasında ısrar ediyordu.
SATIN ALMA OPSİYONU YOK
Beşiktaş 27 yaşındaki yıldız futbolcu için İngiliz ekibine kiralama bedeli ödemeyecek... 1 yıllığına kiralanan Mohamed Elneny için satın alma opsiyonu da bulunmuyor.
12.5 MİLYON EURO'YA ALDILAR
Arsenal Mısır Milli Takımı'nın yıldız oyuncularından biri olan Elneny'yi 2016 yılında Basel'den 12.5 milyon Euro bedelle transfer etmişti. Elneny, 3 yıldır Arsenal'de forma giyiyor.
PREMIER LİG'DE GOLÜ YOK!
Kariyerinde 272 maça çıkan Elneny, 15 gol atarken 19 da asist yaptı. İngiltere Premier Lig'de 46 karşılaşmada görev alan Mısırlı fut,
SATIN ALMA OPSİYONU YOK
Beşiktaş 27 yaşındaki yıldız futbolcu için İngiliz ekibine kiralama bedeli ödemeyecek... 1 yıllığına kiralanan Mohamed Elneny için satın alma opsiyonu da bulunmuyor.
12.5 MİLYON EURO'YA ALDILAR
Arsenal Mısır Milli Takımı'nın yıldız oyuncularından biri olan Elneny'yi 2016 yılında Basel'den 12.5 milyon Euro bedelle transfer etmişti. Elneny, 3 yıldır Arsenal'de forma giyiyor.
PREMIER LİG'DE GOLÜ YOK!
Kariyerinde 272 maça çıkan Elneny, 15 gol atarken 19 da asist yaptı. İngiltere Premier Lig'de 46 karşılaşmada görev alan Mısırlı fut,
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.