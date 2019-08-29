Trabzonspor - AEK | İlk 11'ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkmak için mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor Yunan ekibi AEK ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.
Trabzonspor'un 11'i: Uğurcan, Pereira, Fernandes, Campi, Novak, Mikel, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Sosa, Nwakaeme, Ekuban
AEK: Barkas, Bakakis, Oikonomou, Chygrynskiy, Vranjes, Lopes, Galanopoulos, Simoes, Mantalos, Livaja, Oliveira
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.