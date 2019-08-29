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  • Son Güncelleme: 29.08.2019 19:32

- | İlk 11'ler belli oldu

'nde bir üst tura çıkmak için mücadele eden temsilcimiz Yunan ekibi ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Trabzonspor - AEK | İlk 11'ler belli oldu

'nde bir üst tura çıkmak için mücadele eden temsilcimiz Yunan ekibi ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Trabzonspor'un 11'i: Uğurcan, Pereira, Fernandes, Campi, Novak, Mikel, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Sosa, Nwakaeme, Ekuban

AEK: Barkas, Bakakis, Oikonomou, Chygrynskiy, Vranjes, Lopes, Galanopoulos, Simoes, Mantalos, Livaja, Oliveira

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