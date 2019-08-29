Trabzonspor - AEK | İlk 11'ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkmak için mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor Yunan ekibi AEK ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Trabzonspor'un 11'i: Uğurcan, Pereira, Fernandes, Campi, Novak, Mikel, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Sosa, Nwakaeme, Ekuban

AEK: Barkas, Bakakis, Oikonomou, Chygrynskiy, Vranjes, Lopes, Galanopoulos, Simoes, Mantalos, Livaja, Oliveira