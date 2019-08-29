Trabzonspor - AEK | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkmak için mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor Yunanistan ekibi AEK ile karşı karşıya geliyor.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor, AEK'yı konuk ediyor. 20.30'da başlayan ve Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Michael Oliver yönetiyor. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanıyor. Trabzonspor - AEK maçı canlı anlatımını takvim.com.tr'den de takip edebilirsiniz...

TRABZONSPOR - AEK MAÇI CANLI

Trabzonspor'un 11'i: Uğurcan, Pereira, Fernandes, Campi, Novak, Mikel, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Sosa, Nwakaeme, Ekuban

AEK: Barkas, Bakakis, Oikonomou, Chygrynskiy, Vranjes, Lopes, Galanopoulos, Simoes, Mantalos, Livaja, Oliveira