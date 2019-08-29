Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tur maçlarının heyecanı sürüyor. 16.30'da başlayan Aspor'dan canlı yayınlanan mücadelede TKİ Tavşanlı Linyitspor, Isparta 32 Spor ile karşılaştı. Uzun süre 0-0 devam eden maçta Tavşanlı Linyitspor 90+5. dakikada attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrılarak Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.

Detaylar geliyor...

35 amatör takımın yanı sıra bu sezon TFF 3. Lig'e yükselen 9 kulübün katıldığı maçlar, tek maç eleme usulüne göre oynanıyor. Dün A Spor'un naklen ekranlara getirdiği iki heyecan dozu yüksek karşılaşma da penaltı atışlarına gitmişti. Yozgat 1959 FK, 120 dakikası 0-0 sona eren maçta 68 Aksaray Belediyespor'u penaltılarla 4-2 mağlup ederek 2. tura yükselen ilk takım oldu. Soma Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve normal süresi 1-1 biten mücadeleyi penaltılarla Akşehirspor'u 4-3 yenen Somaspor da bir üst tura yükseldi.

Bugün ise öğle saatlerinde oynanan ve A Spor'un yayınladığı büyük çekişmeye sahne olan Muş Mendresspor-Bitlis Özgüzelderespor karşılaşmasında ev sahibi takım 2-1 galip geldi ve adını ikinci tura yazdırdı.

1074 Çankırıspor ile Boyabat 1868 Spor karşı karşıya geldi. Çankırı Atatürk Stadı'nda oynanan ve A Spor'dan canlı yayınlanan maçı ev sahibi takım 2-0 kazandı.