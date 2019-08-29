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  • 29.08.2019 13:38
  • Son Güncelleme: 29.08.2019 18:36

Tavşanlı Linyit 1-0 Isparta 32 Spor | MAÇ SONUCU

'nda 1. tur maçlarının heyecanı sürüyor. 16.30'da başlayan A'dan canlı yayınlanan mücadelede TKİ Tavşanlı Linyitspor, Isparta 32 Spor ile karşılaştı. Uzun süre 0-0 devam eden maçta Tavşanlı Linyitspor 90+5. dakikada attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrılarak 'nda bir üst tura yükseldi.

Tavşanlı Linyitspor turladı!

'nda 1. tur maçlarının heyecanı sürüyor. 16.30'da başlayan A'dan canlı yayınlanan mücadelede TKİ Tavşanlı Linyitspor, Isparta 32 Spor ile karşılaştı. Uzun süre 0-0 devam eden maçta Tavşanlı Linyitspor 90+5. dakikada attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrılarak 'nda bir üst tura yükseldi.

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35 amatör takımın yanı sıra bu sezon TFF 3. Lig'e yükselen 9 kulübün katıldığı maçlar, tek maç eleme usulüne göre oynanıyor. Dün A Spor'un naklen ekranlara getirdiği iki heyecan dozu yüksek karşılaşma da penaltı atışlarına gitmişti. Yozgat 1959 FK, 120 dakikası 0-0 sona eren maçta 68 Aksaray Belediyespor'u penaltılarla 4-2 mağlup ederek 2. tura yükselen ilk takım oldu. Soma Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve normal süresi 1-1 biten mücadeleyi penaltılarla Akşehirspor'u 4-3 yenen Somaspor da bir üst tura yükseldi.

Bugün ise öğle saatlerinde oynanan ve A Spor'un yayınladığı büyük çekişmeye sahne olan Muş Mendresspor-Bitlis Özgüzelderespor karşılaşmasında ev sahibi takım 2-1 galip geldi ve adını ikinci tura yazdırdı.

1074 Çankırıspor ile Boyabat 1868 Spor karşı karşıya geldi. Çankırı Atatürk Stadı'nda oynanan ve A Spor'dan canlı yayınlanan maçı ev sahibi takım 2-0 kazandı.

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