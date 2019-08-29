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  • 29.08.2019 13:38
  • Son Güncelleme: 29.08.2019 13:38

Muş Menderes - Bitlis Özgüzelderespor | Canlı

'nda 1. tur heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Dün oynanan iki mücadele de penaltı atışlarına giderken, tur atlayan takımlar Soma ve Yozgatspor oldu. 13.30'da başlayan mücadelede Muş Menderesspor ve Bitlis Özgüzelderespor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin CANLI yayını haberimizde...

Menderesspor - Özgüzelderespor | ZTK Canlı

heyecanı bugün de devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın Türkiye'nin dört bir yanındaki futbolseverlerle buluşturduğu dev organizasyon, bugün oynanacak 12 maçla devam edecek. 3 karşılaşma A ekranlarından naklen yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

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35 amatör takımın yanı sıra bu sezon TFF 3. Lig'e yükselen 9 kulübün katıldığı maçlar, tek maç eleme usulüne göre oynanıyor.
Dün A Spor'un naklen ekranlara getirdiği iki heyecan dozu yüksek karşılaşma da penaltı atışlarına gitmişti. Yozgat 1959 FK, 120 dakikası 0-0 sona eren maçta 68 Aksaray Belediyespor'u penaltılarla 4-2 mağlup ederek 2. tura yükselen ilk takım oldu. Soma Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve normal süresi 1-1 biten mücadeleyi penaltılarla Akşehirspor'u 4-3 yenen Somaspor da bir üst tura yükseldi.

Bugün ise 13.30'da başlayan mücadelede, Muş Menderesspor sahasında Bitlis Özgüzelderespor'u konuk ediyor.

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