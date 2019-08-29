Ziraat Türkiye Kupası heyecanı bugün de devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın Türkiye'nin dört bir yanındaki futbolseverlerle buluşturduğu dev organizasyon, bugün oynanacak 12 maçla devam edecek. 3 karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

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35 amatör takımın yanı sıra bu sezon TFF 3. Lig'e yükselen 9 kulübün katıldığı maçlar, tek maç eleme usulüne göre oynanıyor.

Dün A Spor'un naklen ekranlara getirdiği iki heyecan dozu yüksek karşılaşma da penaltı atışlarına gitmişti. Yozgat 1959 FK, 120 dakikası 0-0 sona eren maçta 68 Aksaray Belediyespor'u penaltılarla 4-2 mağlup ederek 2. tura yükselen ilk takım oldu. Soma Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve normal süresi 1-1 biten mücadeleyi penaltılarla Akşehirspor'u 4-3 yenen Somaspor da bir üst tura yükseldi.

Bugün ise 13.30'da başlayan mücadelede, Muş Menderesspor sahasında Bitlis Özgüzelderespor'u konuk ediyor.