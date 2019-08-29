Melnjak sürprizi

Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verirken gündeme sürpriz bir isim geldi... Sarı-Lacivertliler, Çaykur Rizespor forması giyen 26 yaşındaki Hırvat sol bek için girişimde bulundu... Kanarya'nın Hasan Ali'ye alternatif oluşturmak için Melnjak'ı gündemine aldığı öğrenildi. Karadeniz ekibinin bu transfer için Fenerbahçe'den 2.5 milyon Euro istediği bildirildi. Sarı-Lacivertli yönetim bu rakamı düşürmek için yoğun bir mesai harcıyor.
- Spor
- 29.08.2019
- Gazete
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