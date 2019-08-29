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Kanarya, Rize forması giyen 26 yaşındaki sol beki gözüne kestirdi.

Melnjak sürprizi
çalışmalarına hız verirken gündeme sürpriz bir isim geldi... Sarı-Lacivertliler, forması giyen 26 yaşındaki Hırvat sol bek için girişimde bulundu... Kanarya'nın Hasan Ali'ye alternatif oluşturmak için 'ı gündemine aldığı öğrenildi. ekibinin bu transfer için Fenerbahçe'den 2.5 milyon Euro istediği bildirildi. Sarı-Lacivertli yönetim bu rakamı düşürmek için yoğun bir mesai harcıyor.

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