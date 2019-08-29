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’da fark 1 milyon €! de mutlu son çok yakın...

, inadından bir türlü vazgeçmiyor. Luiz Gustavo için ’ya 7 milyon ’luk yeni bir teklif sunan Sarı-Lacivertliler de mutlu sona çok yakın...

Gustavo’da fark 1 milyon €
Son olarak kadrosuna Adil Rami'yi katan , Luiz Gustavo inadından bir türlü vazgeçmiyor. Fenerbahçe Yönetimi, Brezilyalı yıldız 6 numara için yeni bir teklifle 'nın kapısını çaldı. Sportif Direktör Damien Comolli'nin Fransız ekibi yöneticileriyle görüştüğü ve de önemli mesafe katettiği bildirildi.

MARSİLYA PARAYI PEŞİN İSTİYOR
Comolli, Marsilya'ya 7 milyon Euro'luk paket önerdi. Buna göre, Sarı- Lacivertliler F.Bahçe'ye 5 milyon Euro peşin, 1 Milyon bonus ve 1 milyon Euro da gelecek sezon ödeme yapacak. Marsilya ise 8 milyon Euro'yu peşin istiyor.



MONACO DA TEKLİF YAPTI
Bu arada ile ilgili dün sürpriz bir gelişme yaşandı... Tecrübeli oyuncu için Fransız ekibi Monaco da devreye girdi. Fransız kulübünün Fenerbahçe'nin istediği yıldız için teklif yaptığı ortaya çıktı.

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