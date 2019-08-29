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  • 29.08.2019 13:38
  • Son Güncelleme: 29.08.2019 15:35

Çankırı - Boyabatspor | Canlı

'nda 1. tur maçlarının heyecanı sürüyor. 15.30'da başlayan mücadelede 1074 Çankırı sahasında Boyabat 1868 Spor'u konuk ediyor. Bu karşılaşmanın CANLI yayınını haberimizde bulabilirsiniz.

Çankırıspor - Boyabatspor | ZTK Canlı

1. tur karşılaşmaları hayli çekişmeli maçlara sahne oluyor. Turkuvaz Medya'nın ekranlara taşıdığı bu heyecanda günün ikinci karşılaşması, 1074 Çankırı ile Boyabat 1868 Spor arasında olacak.

ASpor CANLI YAYIN

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35 amatör takımın yanı sıra bu sezon TFF 3. Lig'e yükselen 9 kulübün katıldığı maçlar, tek maç eleme usulüne göre oynanıyor. Dün A Spor'un naklen ekranlara getirdiği iki heyecan dozu yüksek karşılaşma da penaltı atışlarına gitmişti. Yozgat 1959 FK, 120 dakikası 0-0 sona eren maçta 68 Aksaray Belediyespor'u penaltılarla 4-2 mağlup ederek 2. tura yükselen ilk takım oldu. Soma Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve normal süresi 1-1 biten mücadeleyi penaltılarla Akşehirspor'u 4-3 yenen Somaspor da bir üst tura yükseldi.

Bugün ise öğle saatlerinde oynanan ve A Spor'un yayınladığı büyük çekişmeye sahne olan Muş Mendresspor-Bitlis Özgüzelderespor karşılaşmasında ev sahibi takım 2-1 galip geldi ve adını ikinci tura yazdırdı.

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