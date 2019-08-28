Yozgat 1959 - 68 Aksaray | ZTK Canlı

Ziraat Türkiye Kupası 1. Turunda Yozgatspor 1959 ile 68 Aksaray Belediyespor karşı karşıya geliyor. Bozok Stadyumu'nda oynanan maç saat 14.00'da başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
YOZGATSPOR 1959: Ökkeş, Alihan, Osman Paşa, Hamdi, Uğur, Oğuzhan, Mustafa, Osman, Abdulsamet, Nizamettin, Tamer
68 AKSARAY BELEDİYESPOR: Engin, Ali, Ömer, Bora, Enes, İlyas, Mustafa, Emre, serkan, İbrahim, Yusuf
ASpor CANLI YAYIN
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ARALARINDAKİ SON 5 MAÇ
Yozgatspor 1959 2-1 68 Aksaray Bld
68 Aksaray Bld 3-1 Yozgatspor 1959
Yozgatspor 1959 3-3 68 Aksaray Bld
68 Aksaray Bld 1-0 Yozgatspor 1959
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