Trabzon için start verildi

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarına dün başladı. 2 günlük iznin ardından yapılan çalışma 1.5 saat sürdü. Sakatlıkları bulunan Hasan Ali, Moses ve Isla çalışmada yer almadı.



TEDAVİ OLDULAR

Moses ve Isla tedavi ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.