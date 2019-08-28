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Trabzon için start verildi

Trabzon için start verildi
Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarına dün başladı. 2 günlük iznin ardından yapılan çalışma 1.5 saat sürdü. Sakatlıkları bulunan Hasan Ali, Moses ve Isla çalışmada yer almadı.

TEDAVİ OLDULAR
Moses ve Isla tedavi ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.

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