Trabzon için start verildi

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarına dün başladı. 2 günlük iznin ardından yapılan çalışma 1.5 saat sürdü. Sakatlıkları bulunan Hasan Ali, Moses ve Isla çalışmada yer almadı.
TEDAVİ OLDULAR
Moses ve Isla tedavi ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.
TEDAVİ OLDULAR
Moses ve Isla tedavi ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.
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