Falcao'da sona gelindi... Galatasaray'da yılan hikayesine dönen Falcao'nun transferinde sıcak saatler yaşanıyor. Menajer Ahmet Bulut dün Monce Carlo'da Monaco 2. Başkanı Oleg Petrov'la bir araya geldi.
Yapılan hummalı görüşmeler sonrasında Petrov Falcao'nun bedelsiz verilmesini kabul etti.
JARDIM'İN ONAY VERMESİ ŞART
Ahmet Bulut Petrov'u ikna etmesine rağmen Monaco 2. Başkanı, "Ancak Teknik Direktör Jardim'in de onay vermesi gerekiyor. Eğer gitmesine izin verirse biz gerekeni yaparız" diye konuştu.
BUGÜNKÜ TOPLANTI ÇOK ÖNEMLİ
Bunun üzerine gözler Petrov ile Jardim'in bugün yapacağı toplantıya çevrildi. Eğer Jardel, "Falcao'ya ihtiyacım var. Bırakmayalım" derse bu takdirde bu oyuncu Monaco'da kalmış olacak.
G.SARAY'DA MERAKLI BEKLEYİŞ
Jardim'in Kolombiyalı oyuncunun gitmesine onay vermesi durumunda ise Falcao'nun G.Saray'a gelmesindeki engel kalkacak. Bu ihtimal gerçekleşirse Falcao en kısa zamanda imzayı atacak.
GELİŞMELERİ YAKINDAN İZLİYOR
Kolombiyalı futbolcu Falcao gelişmeleri yakından takip ediyor. Golcü futbolcunun Galatasaray'a gelmeyi çok istediği ve bu nedenle gözünü Jardim'in kararına çevirdiği öğrenildi.
FATİH TERİM MÜJDEYİ BEKLİYOR
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Falcao'nun gelmesini çok istediği ortaya çıktı. Gelişmeleri an an takip eden Terim gelecek olan müjdeyi bekliyor.
Yapılan hummalı görüşmeler sonrasında Petrov Falcao'nun bedelsiz verilmesini kabul etti.
JARDIM'İN ONAY VERMESİ ŞART
Ahmet Bulut Petrov'u ikna etmesine rağmen Monaco 2. Başkanı, "Ancak Teknik Direktör Jardim'in de onay vermesi gerekiyor. Eğer gitmesine izin verirse biz gerekeni yaparız" diye konuştu.
BUGÜNKÜ TOPLANTI ÇOK ÖNEMLİ
Bunun üzerine gözler Petrov ile Jardim'in bugün yapacağı toplantıya çevrildi. Eğer Jardel, "Falcao'ya ihtiyacım var. Bırakmayalım" derse bu takdirde bu oyuncu Monaco'da kalmış olacak.
G.SARAY'DA MERAKLI BEKLEYİŞ
Jardim'in Kolombiyalı oyuncunun gitmesine onay vermesi durumunda ise Falcao'nun G.Saray'a gelmesindeki engel kalkacak. Bu ihtimal gerçekleşirse Falcao en kısa zamanda imzayı atacak.
GELİŞMELERİ YAKINDAN İZLİYOR
Kolombiyalı futbolcu Falcao gelişmeleri yakından takip ediyor. Golcü futbolcunun Galatasaray'a gelmeyi çok istediği ve bu nedenle gözünü Jardim'in kararına çevirdiği öğrenildi.
FATİH TERİM MÜJDEYİ BEKLİYOR
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Falcao'nun gelmesini çok istediği ortaya çıktı. Gelişmeleri an an takip eden Terim gelecek olan müjdeyi bekliyor.
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