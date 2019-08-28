Cimbom'dan gurbetçi atağı... Sarı-Kırmızılılar Hamburg'da forma giyen Berkay Özcan'ı transfer etmek için harekete geçti. Galatasaray Alman kulübüne Berkay'ı kiralamak için teklifte bulundu. Hamburg'un teklifi değerlendirdiği ve Galatasaray'a cevap vermeye hazırlandığı öne sürüldü.
CİMBOM'U İSTİYOR
Berkay Özcan'ın Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı ortaya çıktı. Bu transferde 2 gün içinde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.
17 MAÇTA OYNADI
Berkay Özcan, Hamburg'da geçtiğimiz sezon 17 karşılaşmada forma giyerken 2 gol kaydetti.
CİMBOM'U İSTİYOR
Berkay Özcan'ın Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı ortaya çıktı. Bu transferde 2 gün içinde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.
17 MAÇTA OYNADI
Berkay Özcan, Hamburg'da geçtiğimiz sezon 17 karşılaşmada forma giyerken 2 gol kaydetti.
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