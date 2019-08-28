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'da hamlesi

Aslan Hamburg’da forma giyen gurbetçi oyuncu için bastırıyor. Cimbom için Alman kulübünden gelecek cevaba odaklandı.

Berkay Özcan hamlesi
Cimbom'dan gurbetçi atağı... Sarı-Kırmızılılar Hamburg'da forma giyen Berkay Özcan etmek için harekete geçti. Galatasaray Alman kulübüne Berkay'ı kiralamak için teklifte bulundu. Hamburg'un teklifi değerlendirdiği ve 'a cevap vermeye hazırlandığı öne sürüldü.

CİMBOM'U İSTİYOR
'ın Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı ortaya çıktı. Bu transferde 2 gün içinde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.

17 MAÇTA OYNADI
Berkay Özcan, Hamburg'da geçtiğimiz sezon 17 karşılaşmada forma giyerken 2 gol kaydetti.

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