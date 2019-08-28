transfer sezonunun son haftasındaadeta taarruza geçti.alan, ön liberodaçok yaklaşansol beke de takviye yapıp bu mevkiyi garanti altına almayı hedefliyor. Sol bek içinaday var.seçeneğini tamamen devre dışı bırakanserbest bıraktığıveiçin temaslarını sürdürüyor.veiçin sadece kiralama seçeneği masada.ise zaten serbest bir oyuncu. Cuma gününe kadar buisimden biri ile anlaşma sağlanması bekleniyor.