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'den sol bek için 3'lü taarruz! Durmisi, Strinic ve Dalbert üçlüsünden biri formayı giyecek...

Stopere Rami’yi alan, ön liberoda Gustavo’ya çok yaklaşan , sol bek için Durmisi, Strinic ve Dalbert üçlüsünden birine çubukluyu giydirecek.

Sol bek için 3'lü taarruz
Yaz transfer sezonunun son haftasında Fenerbahçe adeta taarruza geçti. Stopere Adil Rami'yi alan, ön liberoda Luiz Gustavo'ya çok yaklaşan Fenerbahçe sol beke de takviye yapıp bu mevkiyi garanti altına almayı hedefliyor. Sol bek için 3 aday var.



KOLAROV SEÇENEĞİ DEVRE DIŞI
Kolarov seçeneğini tamamen devre dışı bırakan Sarı-Lacivertliler, Lazio'dan Rıza Durmisi, Milan'ın serbest bıraktığı Strinic ve Inter'in Brezilyalısı Dalbert için temaslarını sürdürüyor.



CUMA GÜNÜNE KADAR BİTECEK
Durmisi ve Henrique için sadece kiralama seçeneği masada. Strinic ise zaten serbest bir oyuncu. Cuma gününe kadar bu 3 isimden biri ile anlaşma sağlanması bekleniyor.

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