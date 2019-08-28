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Manuel Fernandes'i yeniden ediyor

, ’dan ayrılan ve bonservisi elinde olan eski futbolcusu ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Portekizli orta saha oyuncusuna yıllık 1.1 milyon Euro ödenecek.

Fernandes Kartal’a dönüyor
Manuel Beşiktaş'a geri dönüyor… 2014 yılında Siyah-Beyazlı takımdan ayrılan ve 5 yıl boyunca Lokomotiv Moskova'da top koşturan Portekizli orta saha oyuncusu Beşiktaş'ın teklifine "Evet" dedi. Siyah- Beyazlılar her konuda anlaşma sağladığı 33 yaşındaki orta saha oyuncusuyla kısa süre içerisinde 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.



SÖZLEŞMESİNDE BONUSLAR DA VAR
Beşiktaş, ile sözleşmesi biten Fernandes'e yıllık 1.1 milyon Euro garanti ücret ödeyecek. Deneyimli oyuncu ayrıca 20 maça çıkarsa 250 bin Euro da bonus elde edecek. 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak oyuncunun sözleşmesindeki opsiyon maddesi de oynayacağı maç sayısına göre devreye girecek.



LOKOMOTİV'DE ÖNEMLİ İŞLER YAPTI
Türkiye'den ayrıldıktan sonra 'nın Lokomotiv Moskova takımına transfer olan Fernandes, burada 144 maçta görev yaparken, 34 gol ve 28 asist yaptı. en olgun dönemini geçiren Portekizli yıldızın Beşiktaş'a geri dönüş haberi Siyah-Beyazlı taraftarlarda da büyük bir heyecan sebep oldu.

2 MİLYONU REDDETİ 1.1'E "EVET" DEDİ
Fernandes ​Gazişehir'in yaptığı yıllık 2 milyon Euro'luk teklifi reddederek 'la 1.1 milyon Euro'ya anlaştı.

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