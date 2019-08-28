Manuel Beşiktaş'a geri dönüyor… 2014 yılında Siyah-Beyazlı takımdan ayrılan ve 5 yıl boyunca Lokomotiv Moskova'da top koşturan Portekizli orta saha oyuncusu Beşiktaş'ın transfer teklifine "Evet" dedi. Siyah- Beyazlılar her konuda anlaşma sağladığı 33 yaşındaki orta saha oyuncusuyla kısa süre içerisinde 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
SÖZLEŞMESİNDE BONUSLAR DA VAR
Beşiktaş, Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi biten Fernandes'e yıllık 1.1 milyon Euro garanti ücret ödeyecek. Deneyimli oyuncu ayrıca 20 maça çıkarsa 250 bin Euro da bonus elde edecek. 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak oyuncunun sözleşmesindeki opsiyon maddesi de oynayacağı maç sayısına göre devreye girecek.
LOKOMOTİV'DE ÖNEMLİ İŞLER YAPTI
Türkiye'den ayrıldıktan sonra Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına transfer olan Fernandes, burada 144 maçta görev yaparken, 34 gol ve 28 asist yaptı. Futbolunun en olgun dönemini geçiren Portekizli yıldızın Beşiktaş'a geri dönüş haberi Siyah-Beyazlı taraftarlarda da büyük bir heyecan sebep oldu.
2 MİLYONU REDDETİ 1.1'E "EVET" DEDİ
Fernandes Gazişehir'in yaptığı yıllık 2 milyon Euro'luk teklifi reddederek Beşiktaş'la 1.1 milyon Euro'ya anlaştı.
SÖZLEŞMESİNDE BONUSLAR DA VAR
Beşiktaş, Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi biten Fernandes'e yıllık 1.1 milyon Euro garanti ücret ödeyecek. Deneyimli oyuncu ayrıca 20 maça çıkarsa 250 bin Euro da bonus elde edecek. 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak oyuncunun sözleşmesindeki opsiyon maddesi de oynayacağı maç sayısına göre devreye girecek.
LOKOMOTİV'DE ÖNEMLİ İŞLER YAPTI
Türkiye'den ayrıldıktan sonra Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına transfer olan Fernandes, burada 144 maçta görev yaparken, 34 gol ve 28 asist yaptı. Futbolunun en olgun dönemini geçiren Portekizli yıldızın Beşiktaş'a geri dönüş haberi Siyah-Beyazlı taraftarlarda da büyük bir heyecan sebep oldu.
2 MİLYONU REDDETİ 1.1'E "EVET" DEDİ
Fernandes Gazişehir'in yaptığı yıllık 2 milyon Euro'luk teklifi reddederek Beşiktaş'la 1.1 milyon Euro'ya anlaştı.
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