Fenerbahçe'nin resmen kadrosuna kattığı Fas asıllı Fransız stoper Adil Rami ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. L'equipe gazetesi Rami'nin 2 yıllık maliyetinin toplamda 7 milyon Euro'yu bulduğunu açıkladı.
OPSİYON HAKKI FENERBAHÇE'DE
Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon Euro alacak olan Adil Rami imza parası olarak da 2 milyon Euro alacak. Eğer Fenerbahçe opsiyon hakkını kullanırsa önümüzdeki sezon da çubuklu formayı giyecek olan Adil Rami, Fenerbahçe'de toplam 7 milyon Euro kazanmış olacak.
STOPER MEVKİSİ GÜÇLENDİ...
Rami'nin gelişiyle stoper hattı Zanka, Serdar Aziz, Jailson ve Sadık Çiftpınar ile birlikte güçlü bir hale gelmiş oldu.
OPSİYON HAKKI FENERBAHÇE'DE
Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon Euro alacak olan Adil Rami imza parası olarak da 2 milyon Euro alacak. Eğer Fenerbahçe opsiyon hakkını kullanırsa önümüzdeki sezon da çubuklu formayı giyecek olan Adil Rami, Fenerbahçe'de toplam 7 milyon Euro kazanmış olacak.
STOPER MEVKİSİ GÜÇLENDİ...
Rami'nin gelişiyle stoper hattı Zanka, Serdar Aziz, Jailson ve Sadık Çiftpınar ile birlikte güçlü bir hale gelmiş oldu.
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