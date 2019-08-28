Fenerbahçe'nin ​resmen kadrosuna kattığı Fas asıllı Fransız stoper Adil Rami ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. L'equipe gazetesi Rami'nin 2 yıllık maliyetinin toplamda 7 milyon Euro'yu bulduğunu açıkladı.



OPSİYON HAKKI FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon Euro alacak olan Adil Rami imza parası olarak da 2 milyon Euro alacak. Eğer Fenerbahçe opsiyon hakkını kullanırsa önümüzdeki sezon da çubuklu formayı giyecek olan Adil Rami, Fenerbahçe'de toplam 7 milyon Euro kazanmış olacak.



STOPER MEVKİSİ GÜÇLENDİ...

Rami'nin gelişiyle stoper hattı Zanka, Serdar Aziz, Jailson ve Sadık Çiftpınar ile birlikte güçlü bir hale gelmiş oldu.



