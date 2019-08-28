Bugünkü
Takvim

'nin 'ye 2 yıllık maliyeti 7 milyon

1+1 yıllık sözleşme imzalanan , 'den yıllık 2.5 milyon alacak. 2 milyon Euro imza parasıyla Rami'nin maliyeti 7 milyon Euro’yu bulacak.

2 yıllık maliyeti 7 milyon euro
Fenerbahçe'nin ​resmen kadrosuna kattığı Fas asıllı Fransız stoper Adil Rami ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. L'equipe gazetesi Rami'nin 2 yıllık maliyetinin toplamda 7 milyon Euro'yu bulduğunu açıkladı.

OPSİYON HAKKI FENERBAHÇE'DE
Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon Euro alacak olan Adil Rami imza parası olarak da 2 milyon Euro alacak. Eğer Fenerbahçe opsiyon hakkını kullanırsa önümüzdeki sezon da çubuklu formayı giyecek olan Adil Rami, Fenerbahçe'de toplam 7 milyon Euro kazanmış olacak.

STOPER MEVKİSİ GÜÇLENDİ...
Rami'nin gelişiyle stoper hattı Zanka, Serdar Aziz, Jailson ve Sadık Çiftpınar ile birlikte güçlü bir hale gelmiş oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriAdil Rami'nin Fenerbahçe'ye 2 yıllık maliyeti 7 milyon Euro
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri