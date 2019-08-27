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Bologna’da!

’ın Şilili yıldızı Bologna’ya oldu. , 1.5 milyon kazanacak.

Medel Bologna’da!
Beşiktaş'ta ​Gary Medel dönemi sona erdi... İtalyan ekibi Bologna, Siyah- Beyazlılar'ın Şilili ön liberosu ile anlaşma sağladı. Kartal, bu den 1.5 milyon Euro'yu kasasına koyacak. Tecrübeli oyuncu ise Bologna'dan yıllık 1.5 milyon Euro gelir elde edecek. 32 yaşındaki Medel'in bugün 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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