Medel Bologna’da!

Beşiktaş'ta Gary Medel dönemi sona erdi... İtalyan ekibi Bologna, Siyah- Beyazlılar'ın Şilili ön liberosu ile anlaşma sağladı. Kartal, bu transferden 1.5 milyon Euro'yu kasasına koyacak. Tecrübeli oyuncu ise Bologna'dan yıllık 1.5 milyon Euro gelir elde edecek. 32 yaşındaki Medel'in bugün 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.
- Spor
- 27.08.2019
- Gazete
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