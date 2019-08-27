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Gazişehir farka koştu

’in iki yeni takımının kapışmasında Gazişehir, evinde 9 kişi kalan Gençler’i devirdi. Galibiyet golleri Kayode (2), Güray ve Oğuz’dan geldi...

Gazişehir farka koştu
Gazişehir , 'de 2. haftanın kapanış maçında G.Birliği'ni 4-1 yendi. Gazişehir'in golleri 32 ve 40 (pen.)'ta Kayode, 56'da Güray ve 72'de Oğuz'dan geldi.

İLK YARIDA ATILDILAR
Konuk ekip 'nde 27'de Ahmet Oğuz ve 38'de Polomat kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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