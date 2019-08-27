Gazişehir farka koştu

Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'de 2. haftanın kapanış maçında G.Birliği'ni 4-1 yendi. Gazişehir'in golleri 32 ve 40 (pen.)'ta Kayode, 56'da Güray ve 72'de Oğuz'dan geldi.
İLK YARIDA ATILDILAR
Konuk ekip Gençlerbirliği'nde 27'de Ahmet Oğuz ve 38'de Polomat kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
İLK YARIDA ATILDILAR
Konuk ekip Gençlerbirliği'nde 27'de Ahmet Oğuz ve 38'de Polomat kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
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