Cimbom'da günlerdir süren Radamel Falcao belirsizliği iki gün içerisinde netleşecek. Sarı-Kırmızılılar'ın bu transfer için görevlendirdiği Ahmet Bulut, Monaco'lu yetkililerle bir araya gelecek.
TRANSFERDE KRİTİK İKİ GÜN
Bulut, Fransız kulübüyle bugün ya da yarın yapacağı görüşmelerle transferi bitirmeye çalışacak. Transferin yatma ihtimali de var... Galatasaray iki gün içinde transferden sonuç alamazsa Falcao defteri bir daha açılmamak üzere kapanacak. Aslan yeni arayışlara başlayacak.
ONUNLA GELECEKLER
İkinci 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar perşembe günü Monte Carlo'daki Şampiyonlar Ligi kura çekimine katılacak. Falcao transferi olumlu sonuçlanırsa ikili, Kolombiyalı yıldızla İstanbul'a gelecek.
YENGEDEN MESAJ VAR!
Falcao'nun eşi Lorelei Taron, bir Galatasaray taraftarının, "Come to Galatasaray" yorumuna gülücükle onaylıyorum cevabı verdi.
TRANSFERDE KRİTİK İKİ GÜN
Bulut, Fransız kulübüyle bugün ya da yarın yapacağı görüşmelerle transferi bitirmeye çalışacak. Transferin yatma ihtimali de var... Galatasaray iki gün içinde transferden sonuç alamazsa Falcao defteri bir daha açılmamak üzere kapanacak. Aslan yeni arayışlara başlayacak.
ONUNLA GELECEKLER
İkinci 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar perşembe günü Monte Carlo'daki Şampiyonlar Ligi kura çekimine katılacak. Falcao transferi olumlu sonuçlanırsa ikili, Kolombiyalı yıldızla İstanbul'a gelecek.
YENGEDEN MESAJ VAR!
Falcao'nun eşi Lorelei Taron, bir Galatasaray taraftarının, "Come to Galatasaray" yorumuna gülücükle onaylıyorum cevabı verdi.
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