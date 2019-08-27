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10’suz kazanamıyor

, ’nın oynamadığı maçlarda kazanamıyor. Aslan, 10’suz 15 maçta sadece 6 kez kazanabildi...

10’suz kazanamıyor
Galatasaray Younes Belhanda olmadan kazanamıyor. Cimbom, yıldızın forma giydiği 56 maçta 38 galibiyet elde etti.

KİLİT ÇÖZEN OYUNCU
Sarı-Kırmızılılar, Belhanda'nın oynamadığı 15 karşılaşmada ise sadece 6 kez kazanabildi. Orta sahada kilit çözen oyunculardan biri olan Younes Belhanda'nın sakatlığı Galatasaray'ı olumsuz etkiledi... Faslı yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.

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