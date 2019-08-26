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, Lemina i için düğmeye bastı

’i göndermeye hazırlanan , Lemina için Southampton’a kiralama teklifinde bulundu. 2 kulüp arasındaki görüşmeler aralıksız olarak sürüyor.

Lemina harekatı
Beşiktaş de rotayı ön libero mevkine çevirdi. Defans hattını Rebocho, Victor Ruiz ve Douglas'la güçlendiren kanatları ise Boyd ve N'Koudou ile takviye eden Kartal gözünü ön liberoya çevirdi. Yönetim Southampton'da oynayan 25 yaşındaki Mario Lemina'yı ilk sıraya aldı.



ÜST DÜZEY EKİPLERDE OYNADI
Transferi bir an önce sonuçlandırmak isteyen yönetim Lemina için kiralama teklifi yaptı. Son 2 sezondur Southampton'da oynayan Lemina daha önce Juventus ve Marsilya'da forma giydi.



1 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ
Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibinde 23 resmi maçta forma giyen Gabonlu oyuncu için Southampton'a 1 milyon Euro kiralama teklifi yapıldı. 2 kulüp arasındaki opsiyon pazarlığı sürüyor.

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