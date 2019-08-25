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  • 25.08.2019 18:19
  • Son Güncelleme: 25.08.2019 18:21

- maçı 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 2'nci hafta karşılaşmasında , sahasında 'u konuk ediyor. Zorlu maç öncesi Trabzon'un 1 puanı bulunurken, Yeni Malatyaspor'un ise 3 puanı bulunuyor. Karşılaşmayı Koray Gençlerler yönetecek. Zorlu karşılaşma öncesi 11'ler belli oldu.

Süper Lig'in ikinci hafta mücadelesinde , ile karşılaşıyor. Mücadele, Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. Ünal Karaman ve Sergen Yalçın'ın galibiyete yönelik çıkaracağı kadro, üç puan için büyük bir savaş verilecek. İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler...

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, A. Parmak, Nwakaeme, A. Ömür, Ekuban, Sörloth
YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Erkan, Robin, Bifouma, Hadebe, Jahovic, Donald, Fofana, Mina, Guilherme, Özer

TRABZONSPOR YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 2. Hafta mücadelesinde Trabzon, Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. 25 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Koray Gençerler'in mücadele edeceği karşılaşmada, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Volkan Ahmet Narinç yardımcılıkları üstlenecek.

YENİ MALATYASPOR PUANLA DÖNMEK İSTİYOR
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçından puanla dönmek istiyor.

Sarı-siyahlı ekibin sportif direktörü Ali Ravcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın moralinin yüksek olduğunu söyledi.

Trabzonspor ile 25 Ağustos Pazar günü deplasmanda karşılaşacaklarını aktaran Ravcı, "Lige iyi başlamanın moraliyle Trabzon'a gideceğiz. Güzel ve zevkli bir maç olacağını düşünüyorum. Rakibimizin gücünü ve kalitesini biliyoruz. Takım olarak, düşüncelerimizi ve amacımızı sahada pratiğe dökersek iyi bir sonuçla döneriz. Oyuncu kalitemiz ve takım ruhumuz, bunu başarabilecek seviyede. Puan veya puanlarla dönmek istiyoruz. Medipol Başakşehir maçında ortaya konan mücadele, azim ve kazanma arzusunun tekrarı bu maçta bize puan veya puanlar kazandıracak." diye konuştu.

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