Son şampiyon Galatasaray siftah peşinde Sezona Denizli yenilgisi ile başlayan G.Saray, TT Stadı’nda Konya’yı konuk edecek... Zorlu maç 21.45’te başlayacak.

SON iki sezonun şampiyonu Galatasaray geçen hafta Denizli'ye 2-0 yenilerek herkesi şaşırtmıştı.



HAKEM KALKAVAN

Sarı-Kırmızılılar bu sezon evindeki ilk maçta Konyaspor'la karşılaşacak. Saat 21.45'te başlayacak zorlu mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek.



BELHANDA YOK

G.Saray'da kırmızı kart cezalısı Marcao ve sakatlığı bulunan Belhanda takımdaki yerini alamayacak.



​VE İMPARATOR GERİ DÖNÜYOR!

GEÇEN sezon aldığı 3 maçlık cezasını tamamlayan Fatih Terim bu akşam kulübedeki yerini alacak. Taraftarlar, Terim'e büyük destek verecek.



​NZONZİ&SERİ İKİLİSİ BUGÜN SAHNE ALIYOR

Konyaspor maçının hazırlıklarını dün tamamlayan Galatasaray kampa girdi. Sarı-Kırmızılılar'ın yeni transferi Nzonzi sahne alacak. Seri-Nzonki ikilisi de ilk kez bir arada görev yapacak.