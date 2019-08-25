Son şampiyon Galatasaray siftah peşinde

SON iki sezonun şampiyonu Galatasaray geçen hafta Denizli'ye 2-0 yenilerek herkesi şaşırtmıştı.
HAKEM KALKAVAN
Sarı-Kırmızılılar bu sezon evindeki ilk maçta Konyaspor'la karşılaşacak. Saat 21.45'te başlayacak zorlu mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek.
BELHANDA YOK
G.Saray'da kırmızı kart cezalısı Marcao ve sakatlığı bulunan Belhanda takımdaki yerini alamayacak.
VE İMPARATOR GERİ DÖNÜYOR!
GEÇEN sezon aldığı 3 maçlık cezasını tamamlayan Fatih Terim bu akşam kulübedeki yerini alacak. Taraftarlar, Terim'e büyük destek verecek.
NZONZİ&SERİ İKİLİSİ BUGÜN SAHNE ALIYOR
Konyaspor maçının hazırlıklarını dün tamamlayan Galatasaray kampa girdi. Sarı-Kırmızılılar'ın yeni transferi Nzonzi sahne alacak. Seri-Nzonki ikilisi de ilk kez bir arada görev yapacak.
HAKEM KALKAVAN
Sarı-Kırmızılılar bu sezon evindeki ilk maçta Konyaspor'la karşılaşacak. Saat 21.45'te başlayacak zorlu mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek.
BELHANDA YOK
G.Saray'da kırmızı kart cezalısı Marcao ve sakatlığı bulunan Belhanda takımdaki yerini alamayacak.
VE İMPARATOR GERİ DÖNÜYOR!
GEÇEN sezon aldığı 3 maçlık cezasını tamamlayan Fatih Terim bu akşam kulübedeki yerini alacak. Taraftarlar, Terim'e büyük destek verecek.
NZONZİ&SERİ İKİLİSİ BUGÜN SAHNE ALIYOR
Konyaspor maçının hazırlıklarını dün tamamlayan Galatasaray kampa girdi. Sarı-Kırmızılılar'ın yeni transferi Nzonzi sahne alacak. Seri-Nzonki ikilisi de ilk kez bir arada görev yapacak.
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