JARDİM

transferinrebekleyiş sürüyor...'dabulunan menajerile bonservispazarlıklarına devamediyor.yönetimi de dünbir toplantı yaparakgelinen son durumumasaya yatırdı. Zirvedençıkan sonucuaçıklıyor.bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar yaşanan olumsuzluklara rağmen çok pozitif... Yönetimin,'nun G.Saray forması giyeceğinden emin olduğu öğrenildi.'tan sürekli bilgi alınırken, yöneticilerin "'yu kafasında sildi. Buradan dönüş yok. Transferin son günü de olsa imzalar atılacak" dediği öğrenildi.basını,'nun tutumundan dolayı'nun köşeye sıkıştığını belirtiyor. Gazeteler, iki kulüp arasında kısa süre içinde anlaşma sağlanmasına kesin gözüyle bakıyor. Radamel Falcao , Kolombiya Milli Takımı 'nın formasıyla çıktığı 82 maçta rakip ağlara 34 gol bırakmayı başardı.Önceki gün 2. Başkan Petrov ile görüşüp "G.Saray'a gitmek istiyorum" diyen Falcao'nun yarın da teknik direktör Jardim'e ayrılık kararını ileteceği öğrenildi.

DİAGNE

yeni forma sponsoruile sözleşme imzaladı... Başkan"Bir Türk markasının uluslararası piyasada kendineyer etmesi için çaba harcayacağız" dedi.'un golcüsüsaç stilini yine değiştirdi. Saçınırenklere boyayanfutbolcununbu akşamki performansımerak konusu.