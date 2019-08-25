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'da kritik zirve! 2 Eylül'de de olsa Falcao gelecek

Menajer ’un Monaco ile bonservis pazarlığı sürerken, Sarı-Kırmızılı yöneticiler dün yaptığı toplantıda gelinen durumu masaya yatırdı... Zirveden çıkan sonuç; "Transferin son günü de olsa Falcao imzayı atacak" oldu.

2 Eylül'de de olsa Falcao gelecek
Falcao transferinre bekleyiş sürüyor... Fransa'da bulunan menajer Ahmet Bulut, Monaco ile bonservis pazarlıklarına devam ediyor. Galatasaray yönetimi de dün bir toplantı yaparak gelinen son durumu masaya yatırdı. Zirveden çıkan sonucu TAKVİM açıklıyor.

YÖNETİCİLER ÇOK POZİTİF
Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar yaşanan olumsuzluklara rağmen çok pozitif... Yönetimin, Falcao'nun G.Saray forması giyeceğinden emin olduğu öğrenildi.

KAFASINDA BİTİRDİ!
Ahmet Bulut'tan sürekli bilgi alınırken, yöneticilerin "Falcao, Monaco'yu kafasında sildi. Buradan dönüş yok. Transferin son günü de olsa imzalar atılacak" dediği öğrenildi.



MONACO ARTIK KÖŞEYE SIKIŞTI
Fransız basını, Falcao'nun tutumundan dolayı Monaco'nun köşeye sıkıştığını belirtiyor. Gazeteler, iki kulüp arasında kısa süre içinde anlaşma sağlanmasına kesin gözüyle bakıyor.

, Kolombiya 'nın formasıyla çıktığı 82 maçta rakip ağlara 34 gol bırakmayı başardı.

JARDİM İLE GÖRÜŞECEK
Önceki gün 2. Başkan Petrov ile görüşüp "G.Saray'a gitmek istiyorum" diyen Falcao'nun yarın da teknik direktör Jardim'e ayrılık kararını ileteceği öğrenildi.


​TERRA PİZZA İLE İMZALAR ATILDI
G.Saray yeni forma sponsoru Terra Pizza ile sözleşme imzaladı... Başkan Mustafa Cengiz, "Bir Türk markasının uluslararası piyasada kendine yer etmesi için çaba harcayacağız" dedi.

DİAGNE YENİ SAÇIYLA SAHADA
Cimbom'un golcüsü Diagne saç stilini yine değiştirdi. Saçını sarı ve kırmızı renklere boyayan Senegalli futbolcunun bu akşamki performansı merak konusu.

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