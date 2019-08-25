Arsenal’i deviren Liverpool 3’te 3 yaptı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi) İngiltere Premier Lig'in 3. hafta maçında Liverpool sahasında Arsenal'i 3-1 mağlup etti. Kırmızılar böylelikle 3 maç sonunda 3. galibiyetini elde etti. Liverpool'a karşılaşmada galibiyeti getiren golleri Matip ve Mohamed Salah (2) kaydetti.

İNGİLTERE Premier Lig'in 3. hafta maçında Liverpool sahasında Arsenal'i 3-1 mağlup etti. Kırmızılar böylelikle 3 maç sonunda 3. galibiyetini elde etti. Liverpool'a karşılaşmada galibiyeti getiren golleri Matip ve Mohamed Salah (2) kaydetti. Arsenal'in maçtaki tek sayısı ise Lucas Torreira'dan geldi.



TAVARES& PAUL NTEP İMZA İÇİN KAYSERİ'DE

KAYSERİSPOR'UN transfer etmek istediği Ntep ve Adryan Tavares Kayseri'ye geldi. Sol kanat mevkinde oynayan 27 yaşındaki Ntep taraftarlar tarafından karşılandı. Eşi ve menajeri ile birlikte gelen 25 yaşındaki oyuncu, "Türkiye benim için yeni bir heyecan" dedi.



SANCAKTEPE'DE HEDEF TFF 1.LİGİ'NE ÇIKMAK

Sancaktepe Futbol Kulübü Başkanı Fatih Kol, hedeflerinin 1.Lig'e çıkmak olduğunu söyledi. Maslak Hilton Otel'de düzenlenen sezon öncesi yemeğe Kol'un yanı sıra TFF üyesi İsmail Erdem ile eski futbolcular Hami Mandıralı ve ve Oktay Derelioğlu katıldı.



LİGDE 2 MAÇ DAHA VAR

SÜPER Lig'de bugün 2 karşılaşma daha oynanacak. Çaykur Rizespor-Sivasspor saat 19.15'te karşı karşıya gelecek. Diğer maçta ise saat 21.45'te Antalyaspor, Denizlispor'u ağırlayacak.



BAYTUR DÜNYA 1.'Sİ OLDU

MİLLİ yelkenci Derin Baytur, Laser 4.7 Dünya Şampiyonası'nın 16 yaş altı kategorisinde birinci oldu. Kanada'da düzenlenen şampiyonada mücadele Baytur 71 net puanla hedefe vardı.



KARŞIYAKA'YA MÜJDE

GEÇMİŞE yönelik borçlar nedeniyle 4 sezondur oyuncu transferi yapamayan Karşıyaka'da Josip Kvesic'in borcu ödendi ve transfer yapma hakkı kazandı.



KORKMAZ VİZEYİ ALDI

MİLLİ atlet Salih Korkmaz, Belarus'ta katıldığı Uluslararası Yürüyüş Şampiyonası'nda elde ettiği dereceyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.