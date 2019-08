Süper Lig’de 2 maç daha oynanacak (Yurttan ve dünyadan spor gündemi) Bugün Süper Lig'de Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçı dışında 2 karşılaşma daha oynanacak. Saat 19.15'te Ankaragücü ile İstiklal Mobilya Kayserispor karşı karşıya gelecek.

Bugün Süper Lig'de Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçı dışında 2 karşılaşma daha oynanacak. Saat 19.15'te Ankaragücü ile İstiklal Mobilya Kayserispor karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te ise Alanyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Maçlar beIN Sports'tan çanlı yayınlanacak.



12 DEV ADAM PORTO RİKO ÖNÜNDE ZORLANMADI

12 Dev Adam, Dünya Kupası hazırlıkları çerçevesinde Çin'deki Suzhou'daki Atlas Hazırlık Turnuvası ilk maçında Porto Riko ile karşı karşıya geldi. İlk çeyrek hariç oyunun kontrolünü büyük ölçüde elinde tutan 12 Dev Adam, maçtan 72-64 galip ayrıldı.



İRFAN CAN 2024'E KADAR BAŞAKŞEHİR'DE

BAŞAKŞEHİR Kulübü, takımın genç orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı. İrfan Can'ın adı transferde Fenerbahçe ile de anılıyordu.



BELHANDA'NIN YERİNE FEGHOULİ

KONYASPOR maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sırt ağrıları süren Belhanda yine idmana çıkmadı... Faslı yıldızın büyük ihtimalle maça yetişmeşeceği, Fatih Terim'in 10 numara bölgesinde Sofiane Feghouli'ye görev vereceği öğrenildi.



YENİ SPONSOR TERRA PİZZA

Cimbom'un yeni forma sponsoru "Terra Pizza" oldu. G.Saray bu anlaşma gereği bu yıl için kasasına 18 milyon TL koyacak. Anlaşma sadece Süper Lig ve kupada geçerli olacak.



CPLANI MAICON

TRANSFER bütçesini artıya çevirmek için önce Diagne, ardından da Yunus ve Linnes'in satışı için çalışmalar yapan Galatasaray'da C planı da hazır!.. Sarı- Kırmızılılar eğer kadrosundaki üç isimle ilgili sonuç alamazsa geçen sezon devre arasında Al Nassr'a kiraladığı Maicon'u Suudi kulübüne satacak. Yönetim bu konuyla ilgili Al Nassr'ın yetkilileri ile görüşme yaptığı ifade ediliyor.



SAĞ BEKTE SON KARAR YİNE MARİANO

FATİH Terim formsuz olmasına rağmen Mariano'yu kesmeyecek. Brezilyalı yıldız yarın da ilk 11'de olacak.