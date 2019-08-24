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Fransız basınından bomba iddia: Gustavo kariyerinin en yüksek teklifini aldı

Fransız gazetesi “’nin Gustavo’ya yaptığı yıllık 4 milyon Euro’luk teklif gerçekten baştan çıkarıcı. Türk kulübü Gustavo ile anlaştı” diye yazdı. Haberde Fenerbahçe ile Marsilya arasında pazarlıkların devam ettiği, fiyat makasının daraldığı ancak iki kulüp arasında kesin bir anlaşma olmadığı da belirtildi.

Fener'in teklifi baştan çıkarıcı
Fenerbahçe'de transferi için yoğun çalışma devam ederken Fransız basının ünlü gazetesi L'equipe çarpıcı ifadelerde bulundu. Haberde "Fenerbahçe'nin Gustavo'ya yaptığı yıllık 4 milyon Euro'luk ücret gerçekten baştan çıkartıcı. Türk kulübü Gustavo ile anlaşma sağlamış durumda" denildi.

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR
Haberde Fenerbahçe ile Marsilya arasındaki pazarlıkların devam ettiği fiyat makasının daraldığı ancak henüz iki kulüp arasında kesin bir anlaşma olmadığı da ifade edildi.



KARİYERİNİN TEKLİFİ...
AYRICA Luiz Gustavo'nun kariyerinin en yüksek teklifini aldığı da belirtildi. Brezilyalı için Marsilya ile temaslar devam ediyor. 'le Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Gustavo, 40 kez de Milli Takım forması giydi.

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